Sexpo-säätiö: Opetushallituksen tasa-arvo-oppaan arvostelu on aiheetonta

Opetushallituksen opas, Tasa-arvo on taitolaji (2015), on kohdannut arvostelua mediassa ja poliittisessa keskustelussa. Sexpo-säätiön asiantuntijoiden mukaan arvostelu on aiheetonta ja perustuu väärinluentaan.

Myös MT:n verkkosivuilla opas on herättänyt mielipiteitä laidasta laitaan.

Sexpo-säätiö kiittää Opetushallitusta laadukkaasta työstä yhdenvertaisuuden edistämiseksi koulumaailmassa. "Opas toteuttaa käytännön tasolla Suomen lainsäädännössä selkeästi määriteltyjä periaatteita tasa-arvosta ja syrjinnän estämisestä. Opetushallitus laiminlöisi velvollisuuksiaan, mikäli se ei edistäisi lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita", säätiöstä ilmoitetaan.

Oppaassa esitetyt lähestymistavat ovat säätiön mukaan linjassa kansainvälisen seksuaali- ja tasa-arvopolitiikan kanssa.

Arvostelijat ovat säätiön mukaan väittäneet, että uusi opas ei salli tyttöjen olla tyttöjä tai poikien olla poikia. "Sukupuolitietoinen kasvatus toimii juuri päinvastoin. Sen johtoajatuksena on sukupuolisuuden tiedostaminen ja yksilön sukupuoli-identiteetin tukeminen tämän omilla ehdoilla. Se siis mahdollistaa esimerkiksi pojille kaikenlaiset tavat olla poikia sekä transihmisille tai muunsukupuolisille tilan olla oma itsensä turvallisesti kouluyhteisössä", säätiöstä todetaan.

Sexpo-säätiö tekee seksuaalikasvatustyötä sekä kouluttaa seksuaalikasvattajia.