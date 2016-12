Sibeliuksen "On hanget korkeat, nietokset" oli myös säveltäjämestarin oma suosikki

On hanget korkeat, nietokset,

vaan joulu, joulu on meillä!

On hanget korkeat, nietokset on suomalainen joululaulu, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1901 Joulupukki-lehdessä. Kyseistä lehteä julkaisi Kansanopettajain Osakeyhtiö Valistus (vuodesta 1919 Oy Valistus), joka perustettiin 1900-luvun alun sortokauden melskeissä julkaisemaan nykyisen Opettaja-lehden edeltäjää Opettajain Lehteä. Vaikka Valistus oli osakeyhtiö, sen syntyyn vaikutti nouseva osuustoiminta-aate, joka oli paljolti myös opettajien suosiossa.

Sanat tunnettuun joululauluun kirjoitti Vilkku Joukahainen (1879–1929), jonka alkuperäinen sukunimi oli Seppä. Joukahainen työskenteli kansakoulunopettajana Haminassa, mutta hän oli myös aikakautensa yhteiskunnallinen vaikuttaja. Maalaisliiton listoilta eduskuntaan vuonna 1917 valittu kynäniekka ehti toimia ministerinä useaan otteeseen ja valitsijamiehenä vuoden 1925 presidentinvaaleissa.

Nyt maasta taivaaseen päästä voi,

jos sydän nöyrä on lapsen, oi,

kun joulu, joulu on meillä!

Laulun jylhä melodia oli säveltäjämestari Jean Sibeliuksen käsialaa. Kerrotaan, että Sibeliuksen Aino-puoliso opetti laulun sanat tyttärilleen, jotka sitten lauloivat kappaleen jouluaattona yllätyslahjana isälleen.

Joulusta muodostui Sibeliuksen perheessä erityislaatuinen tapahtuma, jolloin kansallissäveltäjä esitti omia joululaulujaan itseään flyygelillä säestäen. Jean Sibeliuksen jälkeläisten mukaan hän soitti On hanget korkeat, nietokset niin kovaa, että tuntui kuin hänellä olisi ollut orkesteri taustallaan.

Ja kansaa suojaa sun voimallas,

meit´ auta näkemään taivaitas,

kun joulu, joulu on meillä!

Kauneimmat Joululaulut alkoivat soida jälleen ensimmäisestä adventista 27.11. lähtien seurakuntien ja Suomen Lähetysseuran järjestämissä yhteislaulutilaisuuksissa.

Lauluvihkoja on painatettu täksi jouluksi peräti 800 000 kappaletta. Vihko sisältää joululauluja, joihin suomalaiset ovat mieltyneet. Mukana lauluvihkossa on myös On hanget korkeat, nietokset.