Siilasmaa Ylellä: Paikalliseen sopimiseen siirtyminen on ajankohtaista ja tarpeellista

Siirtyminen paikalliseen sopimiseen on jatkuvasti ajankohtaista ja tarpeellista, sanoo Teknologiateollisuuden, Nokian ja F-Securen hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Hän oli vieraana Ylen Ykkösaamussa.

Siilasmaa huomauttaa, että esimerkiksi teknologia-alan yrityksistä osalla menee huonosti ja osalla hyvin. Jos joudutaan tekemään kompromissi näiden välillä, se tekee Siilasmaan mukaan hallaa huonosti pärjääville yrityksille, joilla ei olisi varaa nostaa palkkoja.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on väläyttänyt syksyn työmarkkinaneuvotteluihin suunnilleen nollalinjaa palkankorotuksille. Keskisuomalainen kertoi eilen, että Orpo on valmis tuntuviin palkankorotuksiin vasta sitten, kun orastava talouskasvu on saatu vakiinnutettua.

Siilasmaa sanoi Ykkösaamussa, että vaikka neuvottelupöydissä sovittaisiin nollalinjasta, palkat nousevat silti, sillä suomalaisessa järjestelmässä päälle tulee aina muita korotuksia.

"Kun Suomessa puhutaan sopimuspalkkakorotuksista, todelliset korotukset ovat aina korkeampia", Siilasmaa sanoi.