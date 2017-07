Sinilevää on havaittu tavallista vähemmän

Kylmä sää on pitänyt sinilevä­kasvustot kurissa. Sinilevää onkin havaittu järvissä viime viikkoa vähemmän.

Sisävesien pintalämpötilat ovat olleet 1–4 astetta tavallista viileämpiä. Maan etelä- ja keski­osissa pintaveden lämpötilat ovat enimmäkseen 16:n ja 19 asteen välillä. Pohjois-­Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on 16–18 astetta ja Lapissa 13–15 astetta.

Sisävesien valtakunnallisilla seurantapaikoilla on tehty ajankohtaan nähden aiempien vuosien keskiarvoa vähemmän sinilevähavaintoja.

Sinilevää on havaittu kaikkiaan 24 havaintopaikalla. Niistä 20:lla levää on havaittu hieman ja 3 paikalla runsaasti.

Ainoastaan Oulun Pyykösjärvellä on havaittu erittäin runsaasti sinileväkukintoja.

Seurannan piiriin kuuluvista järvistä Lappeenrannan Haapajärvellä levää on havaittu tänä kesänä pisimpään. Kukinta jatkuu järvellä seitsemättä viikkoa.

Kansalaisten tekemien sini­levähavaintojen määrä on lisääntynyt tällä viikolla. Levää on havaittu 21 tapauksessa. Oulun eteläpuolisia havaintoja on tullut Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Lappeenrannan seuduilta.

Suomenlahden länsiosissa ja Itämeren pääaltaan pohjoisosan vesiin on sekoittunut sinilevää. Tyynellä säällä levälauttoja voi muodostua nopeasti.

Sinilevää on pääasiassa veteen sekoittuneena läntisen Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan pohjoisosan avomerialueilla. Hieman sinilevää on havaittu Kemiönsaaren, Naantalin ja Rauman valtakunnallisen leväseurannan rannikkopaikoilla.