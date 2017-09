Sininen tulevaisuus määritteli ohjelmaansa – "olemme keskustalaisia, ilman keskustapuoluetta"

Suomen on pidettävä kiinni omasta ruuantuotannosta. Tulevaisuudessa Suomi voi olla ruuan vientimaa. Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Ympäristöpolitiikassa on varottavat ylilyöntejä.

Linjaukset on koottu perussuomalaista eronneen Sinisen tulevaisuuden tuoreesta periaateohjelmasta. Ajatukset on koottu maaseutu- ja metsäpolitiikka -osion alle.

Maaseutupolitiikan linjaukset eivät juuri poikkea esimerkiksi keskustan vastaavista linjauksista. Yhdistyksen puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) ei pidä puoluevertauksista.

Hän kertoo, että ohjelma on kirjoitettu ryhmän omista lähtökohdista käsin, eikä työn aikana ole selattu kilpailevien puolueiden ohjelmajulistuksia.

"Jokainen saa päätellä, miten puolue eroaa muista. Yhtäläisyyksiä luonnollisesti on", hän kertoo.

Johto määritellee yhdistyksen lähelle nykyistä keskustaa.

"Olemme keskustalaisia, ilman keskustapuoluetta. Poliittisesti kuulumme maltilliseen keskustaan. Olemme käytännönläheinen uudistushenkinen liike", kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

"Esimerkiksi kotikaupungissani Espoossa tai Terhon Helsingissä on tilausta keskustalaiselle liikkeelle, joka ei kuitenkaan ole keskustapuolue, jolla on hyvin selvästi maaseudun leima."

Puolue suhtautuu myönteisesti kaupungistumiseen, ja siten eroaa keskustasta, määrittelee Elo.

"Mauri Pekkarisen (kesk.) lausunnot kaupungistumista eroaa meidän linjasta. Hän näkee asian ongelmana, joka pitäisi pysäyttää. Emme halua pysäyttää kaupungistumista. Kaupunkiseudut, taajamat ovat tällä hetkellä meidän talouden vetureita."

Veropolitiikassa siniset haluaa kauttaaltaan keventää palkansaajien verotusta.

Elo sanoo, että budjettiriihen tuloveronalennukset on tästä selkeä osoitus.

Hallituskauden aikana verotusta on kevennetty 1,2 miljardilla eurolla. Hän luonnehtii verolinjaa "keskiluokan verokapinaksi".

Työn verotuksen sijasta jatkossa pääomien verottaminen tulee sinisten mielestä keskeiseksi työkaluksi oikeudenmukaisen verojärjestelmän rakentamisessa. Pääomaverotuksen porsaanreiät pitää tukkia, jotta varallisuuden piilottaminen veroparatiiseihin ei onnistu, kuuluu linjaus.

Sininen tulevaisuus esitteli perjantaina Helsingissä tuoretta periaateohjelmaansa. Yhdistys kerää parhaillaan kannattajakortteja puolueen perustamiseksi.

Terhon mukaan kasassa on nyt noin 3 000 tukikorttia. Terhon mukaan heikon gallupsuosion vuoksi ryhmä ei pärjää "pelkillä korulauseilla".

"Tarkoitus on osoittaa kouriintuntuvia tuloksia siitä, mitä sininen tulevaisuus edustaa."

Terhon mukaan Sininen tulevaisuuden aatteellinen perintö kumpuaa vennamolaisesta ja soinilaisesta ajattelusta.

"Emme luota rahavaltaan vaan ihmisiin", hän sanoo.

"Me kaikki olemme vastuussa yhteiskunnastamme", hän lisää.