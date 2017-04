Sipilä Britannian vaaleista: Ei muuta brexit-prosessia

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Britannian ilmoitus ennenaikaisista parlamenttivaaleista ei muuta itse brexit-prosessia. Sen sijaan vaalitulos voi muuttaa erosopimuksen neuvotteluiden tavoitteita, kun maan hallituksen voimasuhteet muuttuvat.

Sipilä oli yllättynyt ennenaikaisten parlamenttivaalien ajankohdasta.

"Että ne tulivat näin pian, se oli aika yllättävää", hän sanoi eduskunnassa.

Sipilän mukaan maan johtava puolue on varmasti arvioinut, että nyt on sopiva aika pitää vaalit.

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti tänään, että maassa pidetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 8. kesäkuuta.

"Vaalit on pidettävä, ja ne on pidettävä nyt. Meillä on nyt ainutkertainen tilaisuus saada tämä tehdyksi ennen kuin yksityiskohtaiset keskustelut alkavat", May sanoi viitaten brexitiin.

Pääministerin mukaan Britannia tarvitsee vakautta, varmuutta ja vahvaa johtajuutta EU-kansanäänestyksen jälkeen.

"Tämä maa on yhdistynyt, mutta Westminster ei ole. Olen päättänyt, että ainut tapa taata vakaus ja turvallisuus tuleviksi vuosiksi on pitää nämä vaalit", May jatkoi.

Pääministerin kanslia oli ennen tätä toistuvasti kiistänyt tiedot, joiden mukaan vaalit pidettäisiin ennen niiden määräaikaa vuonna 2020.

Ennenaikaiset vaalit voidaan järjestää, jos kaksi kolmannesta alahuoneen jäsenistä kannattaa ehdotusta. Vaaleista äänestetään alahuoneessa huomenna.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ilmoitti kannattavansa ennenaikaisia vaaleja.

"Olen tyytyväinen pääministerin päätökseen antaa briteille mahdollisuus äänestää hallituksesta, joka panee enemmistön edut ensimmäiseksi."

Guardianissa julkaistussa lausunnossa Corbyn sanoo, että työväenpuolue aikoo tarjota vaihtoehdon nykyhallitukselle, joka hänen mukaansa on epäonnistunut talouden uudelleenrakentamisessa, laskenut kansan elintasoa ja tehnyt vahingollisia leikkauksia koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Corbyn on jo aikaisemmin kertonut, että puolue kannattaa ennenaikaisia vaaleja.

Guardianin mukaan May sanoi vaaleja koskevassa ilmoituksessaan, että Britannia on jättämässä EU:n eikä siitä voi olla paluuta. Hänen mukaansa hallitus on oikeilla raiteilla suunnitelmassaan Britannian ja Euroopan uudesta suhteesta. Haluamme EU:n ja Britannian välille syvän ja erityisen kumppanuuden ja että Britannia saa itse määrätä suunnastaan maailmassa, May sanoi.

"Se tarkoittaa, että saamme takaisin kontrollin omasta rahasta, omista laeistamme ja omista rajoistamme sekä että voimme tehdä kauppasopimuksia vanhojen ystävien ja uusien kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa."

Euroopan unionin mukaan Britannian ilmoitus ennenaikaista vaaleista ei vaikuta EU:n suunnitelmiin brexit-neuvotteluiden käymisestä. Asiasta kertoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin tiedottaja.

EU:n brexit-neuvottelulinjan pääkohdat on tarkoitus lyödä lukkoon 27 jäsenmaan ylimääräisessä huippukokouksessa ensi viikolla.