Sipilä kehuu hallituksen ilmapiiriä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi hallituksen ilmapiiriä toteamalla, että julkinen paine vain lisää hallituksen yhtenäisyyttä. Hänen mukaansa hallituksen strategiaistunnossa käytiin hyvähenkinen keskustelu, ja hallitus valmistautuu huolella huhtikuun puoliväliriiheen.

Sipilän mukaan helppoja keinoja työllisyyden lisäämiseksi ei enää ole, ja siksi päivää oli syytä venyttää. Hänen mukaansa kaikki kivet käännetään keinojen löytämiseksi.

"Meidän pitää puristaa boksin ulkopuolelta ajattelua, mistä löydetään uusia keinoja työllisyysasteen nostamiseksi", hän sanoi.

Sipilän mukaan nyt haetaan keinoja, joilla olisi todellista vaikuttavuutta.

"Näitä siellä nyt metsästetään. Pieniä keinoja meillä kyllä löytyy, ja se lista on pitkä."

Sipilän mukaan iso kuva tulee hyvin selväksi ennen kuntavaaleja.

"Esimerkiksi on kerrottu, että neljän miljardin leikkauskori on nyt valmis. Keskityimme nyt työllisyyttä edistäviin toimiin, ja uudistusten korissa meillä on vielä työtä jäljellä", Sipilä sanoi.

Hän toivoi, että rakenteellisia uudistuksia löydetään.

Sipilän mukaan lopulliset päätökset tehdään vasta puoliväliriihessä kuntavaalien jälkeen. Hänen mukaansa hallituksella on silloin tarvittavat numerot käytettävissään.

Sipilän mukaan tänään käytiin läpi selvityksiä ja väliraportteja liittyen yritysverotukseen, yritystukiin ja kannustinloukkuihin.

Poikkeuksellinen kaksipäiväinen strategiaistunto päättyi tänään. Hallitus oli eilen koolla valtioneuvoston Königstedtin edustuskartanossa Vantaalla ja tänään pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa.