Sipilä moittii Helsingin energiapolitiikkaa: "Julkinen liikenne kokonaan uusiutuvaan"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoittaa blogissaan, että keskusta on nimennyt professori, kaupunginvaltuutettu Laura Kolben ehdokkaaksemme Helsingin pormestariksi.

"100-vuotias Suomi tarvitsee kestävästi kasvavan pääkaupungin ilman vastakkainasettelua maakuntien kanssa. Kolbe on tätä ajattelua usein korostanut."

Sipilä on erityisen huolissaan Helsingissä käytettävistä energialähteistä.

"Helsinkiläisten kodit lämpenevät kivihiilellä ja muulla tuontifossiilisella. Kestävä kehitys uhkaa Helsingissä surkastua pelkäksi brändipuheeksi, mikäli Suomen viimeinen kivihiililaitos löytyy keskeltä pääkaupunkiamme."

Pääministerin mielestä myös asumisen ja liikkumisen on pohjauduttava uusiutuvaan energiaan.

"Julkisessa liikenteessä Helsingillä olisi kaikki eväät siirtyä nopeastikin 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Puurakentamiselle on viimein annettava aito mahdollisuus", Sipilä huomauttaa.

"Kaavoitukseen on saatava uudenlaista vireyttä ja vuosien varrella kertyneeseen byrokratiaan on viimein tartuttava. Jokien on voitava virrata vapaana ja viheralueiden vihertää, vaikka kaupunki kehittyy samalla. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita Helsingin Keskustalle."

Edellinen hallitus päätti Sipilän mukaan keskustan ja helsinkiläisten tahdon vastaisesti kaavoittaa Malmin lentokentän rakentamiseen. Tämän päätöksen voi hänen mukaansa muuttaa vain uusi kaupunginhallitus.

"Keskustalaiset ovat Malmin säilyttämisen kannalla. Vaalikopissa helsinkiläiset sitten päättävät, minkälaisilla muutoksen eväillä tulevaisuutta rakennetaan."

"Keskustan vaihtoehto on kestävä, puhdas, työllistävä ja kulttuuriltaan rikas Helsinki, jossa kaikista helsinkiläisistä ja koko kaupungista pidetään huolta."

Juha Sipilän blogi: Helsingissä on vaihtoehto