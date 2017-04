Sipilä valmis nostamaan kiintiöpakolaisten määrää

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi valmis nostamaan Suomen ottamien kiintiöpakolaisten määrää, jos asiassa saadaan Euroopan laajuinen kokonaisratkaisu.

"Keskustelussa turvapaikanhakijoista ääripäät ovat saaneet vallan eikä tavallisen suomalaisen mielipide saa sijaa", Sipilä sanoi puheessaan keskustan puoluevaltuustolle Tampereella.

Sipilän mukaan on selvää, että sotaa pakenevia ihmisiä pitää auttaa. Sinisilmäinen ei kuitenkaan pidä olla, sillä kaikilla turvapaikkaa hakeneilla ei ole puhtaat jauhot pussissaan, Sipilä lisäsi.

"Meidän turvallisuustilanteessamme on tapahtunut muutos. Suojelupoliisilla on nyt selvästi enemmän ihmisiä seurattavanaan. Järjen ääni sanoo, että meidän on otettava myös tämä asia tässä kokonaisuudessa huomioon."

Sipilä kiisti turvapaikkakeskustelussa esitetyt arviot siitä, että turvapaikanhakijoiden lähtömaista tehdyt maa-arviot olisivat poliittisesti ohjattuja. Arviot maiden turvallisuudesta tehdään yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa, Sipilä painotti.

Sipilän mukaan Suomen turvapaikkapolitiikkaa kuvastaa hyvin se, että kaikki turvapaikkaa hakeneet syyrialaiset ovat saaneet Suomesta turvapaikan.

Sydän sanoo, että sotaa pakenevat ja heidän perheensä saavat turvapaikan, mutta me emme saa olla sinisilmäisiä, Sipilä tiivisti.

Vaihdettu teksti pitempään versioon klo 12.00.