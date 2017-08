Sisäministeri: Supo selvittää Turun puukotuksesta epäillyn taustaa – tällä hetkellä ei tutkita terroritekona

Suojelupoliisi selvittää, löytyykö Turun puukotuksen epäilty tekijä jostain rekisteristä, kertoo sisäministeri Paula Risikko (kok.). Risikon mukaan yhteys on otettu myös Maahanmuuttovirastoon, koska kyseessä on ulkomaalaisen näköinen henkilö.

Risikon mukaan myös ulkomaalaisvalvontaa esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on tehostettu. Sisäministerin mukaan myös Rajavartiolaitoksen valvontaa on tehostettu.

Poliisin mukaan nuorehko mies puukotti Turun keskustassa ainakin kahdeksaa, joista ainakin kaksi on kuollut. Tutkinta on siirtynyt krp:n vastuulle.

Turun yliopistolliseen keskussairaalaan on tuotu kahdeksan ihmistä ja yksi potilaista on kuollut, kertoi sairaalajohtaja Petri Virolainen STT:lle aiemmin. Hänen mukaansa osa ihmisistä on leikkaussalissa, mutta tilanne on vakautumassa.

Turun keskustassa puukotettiin tänään iltapäivällä useita ihmisiä, kertoi Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisi kertoi ampuneensa yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisin hallussa.

Poliisi kertoo Twitterissä, että se etsii lisää mahdollisia tekijöitä Turussa. Poliisi pyytää ihmisiä poistumaan keskustasta.

STT:n puhelimitse tavoittama silminnäkijä kertoi, että poliisi ampui Turun Puutorilla yhtä ihmistä. Kadulla makasi silminnäkijän mukaan kaksi ihmistä, minkä lisäksi poliisi otti paikalla kiinni yhtä ihmistä.

Turun Sanomien tavoittama toinen silminnäkijä puolestaan kertoi nähneensä, kuinka puukottaja juoksi Kauppatorilta Puutorille päin. Sitten kuului laukaus, minkä jälkeen epäilty jäi maahan makaamaan liikkumattomana. Silminnäkijän mukaan osa Kauppatorilla olleista ihmisistä oli lähtenyt puukotuksen jälkeen ajamaan takaa epäiltyä muun muassa mailoja käsissään.

Suojelupoliisi osallistuu Turun puukotuksen selvittämiseen, Supo kertoo Twitterissä. Supon mukaan on liian aikaista arvioida tarkemmin tapahtunutta tai sen taustoja.

Supon viestinnästä kerrotaan STT:lle, että poliisi tekee yhteistyötä laajalla rintamalla ja selvittää, mihin teko liittyy vai liittyykö se mihinkään. Toistaiseksi Supo ei kommentoi selvittelyä tarkemmin.

Lännen Media kertoo, että poliisi teki paikalla olleen silminnäkijän mukaan rynnäkön kerrostaloon Aninkaistenkadulla Turussa kello 17:n aikaan. Poliisit olivat varustautuneet konetuliasein ja rynnäkkökilvin.

Mediatietojen mukaan poliisi on puukotusten jälkeen myös tarkastanut Turusta lähteviä junia ja linja-autoja.

Turun keskustassa sekä Hansakortteli että pääkirjasto on evakuoitu. Sen sijaan Kauppatorin luona sijaitseva Sokos-tavaratalo oli avoinna. Myös kauppakeskukset Skanssi ja Mylly olivat avoinna, mutta osa niiden liikkeistä oli sulkemassa oviaan.

Poliisi kertoo Twitterissä kohottavansa valmiuttaan valtakunnallisesti. Partioiden määrää lisätään ja tiedonhankintaa tehostetaan.

Poliisi kertoi jo aiemmin, että se nostaa Turun tapahtumien takia valmiutta Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja rautatieasemilla. Myös Helsingin keskustassa on lisätty näkyvää valvontaa, Helsingin poliisi kertoi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tviittasi, että hallitus seuraa tiiviisti Turun tilannetta ja käynnissä olevaa poliisioperaatiota. Hallitus pitää asiaan liittyen myöhemmin tänään neuvottelun.

Poliisi järjestää tapahtumista Turussa tiedotustilaisuuden iltaseitsemältä. Paikalla on myös sisäministeri Paula Risikko (kok.) ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Turun kaupunki tarjoaa kriisiapua tilanteen takia kaikille sitä tarvitseville. Kriisiapua tarvitsevia kehotetaan ottamaan yhteyttä päivystävään kriisiryhmään numeroon 02 262 6003.