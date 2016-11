SK: Pääministeri Sipilä vaiensi Ylen Terrafame-asiassa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vaiensi Yleisradion viime viikolla Terrafame-asiassa, uutisoi Suomen Kuvalehti. Lehden tietojen mukaan Ylen johto päätti hyllyttää Sipilä-jutut sen jälkeen, kun pääministeri oli lähettänyt perjantai-iltana kymmenkunta viestiä yhdelle Ylen toimittajalle. Pääministeri oli lehden mukaan kirjoittanut, että ei luota Yleisradioon lainkaan.

Sipilän Ylelle lähettämissä viesteissä oli myös pääministerin saamaa tuohtunutta kansalaispalautetta.

Yle julkaisi viime perjantaina uutisen Sipilän sukulaisten omistamasta Katera Steel -yhtiöstä. Yhdessä hyllytetyssä jatkojutussa oli haastateltu kahta oikeusoppinutta siitä, oliko Sipilä ollut Kateran vuoksi esteellinen päättäessään sadan miljoonan euron lisärahoituksesta Terrafamelle.

Suomen Kuvalehti kertoo, että Ylen johto myös rajoitti aihetta käsittelevien uusien juttujen tekemistä. Lehden tietojen mukaan Pressiklubi-ohjelman juontaja Ruben Stiller sai tiistaina kirjallisen varoituksen, koska oli valmistellut ensi perjantain lähetystä "uutis- ja ajankohtaistoiminnan johdon asettaman journalistisen linjan vastaisesti". Varoituksessa Stilleriä uhattiin irtisanomisella, jos tämä ei noudata johdon linjaa.

Ylessä on lehden mukaan kerätty kirjelmää, jossa toimittajat ilmaisevat huolensa Ylen journalistisen johdon linjauksista liittyen Sipilän jääviysepäilyihin.

Ylen Atte Jääskeläinen: Pääministeri Sipilä ei vaientanut Yleä

Yleisradion vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen kiistää, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi vaikuttanut Ylen uutisointiin. Jääskeläinen sanoo STT:lle, että Yle on tehnyt Sipilää ja Terrafamea koskevat uutisointipäätökset täysin itsenäisesti osana tavanomaista uutisharkintaa.

Jääskeläinen kommentoi asiaa ulkomaanmatkaltaan. Suomen Kuvalehti uutisoi tänä aamuna, että Sipilä olisi vaikuttanut Ylen toimituksellisiin ratkaisuihin ja vaientanut Ylen Terrafame-asiassa.

"Olemme tehneet itse kaikki journalistiset päätökset. Sipilä on kritisoinut Yleä julkisuudessa ja myös meille suoraan toimitukselle, mutta se on sinänsä sallittua ja normaalia", sanoo Jääskeläinen.

"Jokainen suomalainen tietää, että Yleisradio ei vaimentunut tässä asiassa perjantai-iltana, vaan jatkoi asian käsittelyä lauantaina, sunnuntaina, maanantaina ja käsittelee jatkossakin sitä asiaa, jos aihetta on", Jääskeläinen sanoo. Hän huomauttaa, että Yle on käsitellyt aihetta merkittävästi laajemmin kuin muut tiedotusvälineet.

Jääskeläinen kertoo, että perjantai-iltana Ylellä on ollut tekeillä yksi asiantuntijahaastatteluihin perustuva verkkojuttu siitä, onko pääministeri ollut mahdollisesti jäävi tai ei. Jääskeläisen mukaan asiantuntijat olivat olleet varsin vähäisen tiedon varassa, ja koska juttu oli keskeneräinen, se päätettiin jättää viikonlopun yli odottamaan.

Jääskeläinen kertoo, että maanantaina toimituksen johto totesi, että on aika siirtyä muihin aiheisiin ja asettaa Sipilä-uutisointi sille kuuluviin mittasuhteisiin ja jäädä odottamaan oikeusasiamiehen päätöstä. Oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille on tullut runsaasti kanteluita pääministeri Sipilän mahdollisesta jääviydestä Terrafamen pääomittamisessa. Asian käsittely on keskitetty oikeusasiamiehelle ja on kesken.

Jääskeläisen mukaan Sipilä otti yhteydenpidossaan toimitukseen kovasanaisesti kantaa Ylen toimintaan.

"Kyllä, hän ilmeisen suuttuneena ilmoitti, että hänen luottamuksensa Yleen on täysi nolla. Tosin hän katsoi myös, että hänen vaikutelmansa mukaan tunne on molemminpuolinen", toteaa Jääskeläinen.

Päätoimittaja on lähettänyt tänä aamuna Ylen toimitukselle pitkän sähköpostiviestin, jossa hän kertaa tapahtumien kulkua ja valottaa tilannetta Ylen näkökulmasta.