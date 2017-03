Skotlannin alueparlamentti äänesti itsenäisyysäänestyksen puolesta

Skotlannin alueparlamentti laittoi eilen lisää vettä Britannian yhtenäisyyttä koettelevaan myllyyn.

Parlamentti äänesti uuden itsenäisyyttä koskevan kansanäänestyksen puolesta. Näin Skotlannin pääministeri on saanut luvan pyytää äänestystä Britannian hallitukselta.

Kansanäänestyksen puolesta äänesti 69 ja vastaan 59 alueparlamentin jäsentä.

Skotlannin pääministerin Nicola Sturgeonin mukaan äänestystä tarvitaan, jotta Skotlanti voi päättää tulevaisuudestaan brexit-äänestyksen jälkeen, kertoo BBC.

Sturgeon haluaisi, että kansanäänestys pidettäisiin vuoden 2018 elokuun ja vuoden 2019 kevään välisenä aikana. Hän on kuitenkin antanut ymmärtää olevansa valmis keskustelemaan ajankohdasta.

Britannian hallitus on ilmoittanut, että se estää kansanäänestyksen järjestämisen ennen kuin brexit-prosessi on saatu päätökseen. Britannian pääministeri Theresa May on toistuvasti sanonut, ettei nyt ole kansanäänestyksen aika.

Pohjois-Irlanti voi halutessaan liittyä Irlantiin ja päästä takaisin EU:n jäseneksi, erosta vastaava ministeri David Davis linjasi Belfast Telgraphin mukaan.