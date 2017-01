Soini, Huhtasaari ja Laukkanen mukana Trumpin rukousaamiaisella

Ulkoministeri Timo Soini (ps.), kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen osallistuvat Yhdysvaltojen kongressin kansalliselle rukousaamiaiselle 2. helmikuuta. Puhujana tilaisuudessa on myös Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump.

Rukousaamiaiselle osallistuu tänä vuonna noin 2 800 ihmistä, joista kansainvälisiä kutsuvieraita on 140 maasta reilut 50. Kutsuttujen joukossa on parlamentaarikkoja, ministereitä ja presidenttejä. Tapahtuma on kolmipäiväinen ja sisältää tapaamisia ja keskusteluja kristillisestä maailmankuvasta.

Laukkanen on saanut kutsun tapahtumaan neljältä Yhdysvaltojen presidentiltä vuodesta 1998 alkaen. Hän kertoo STT:lle osallistuneensa 18 aamiaiselle ja sanoo, että jokaisen presidentin ensimmäinen puhe on tähän asti ollut näille selvästi jännittävä hetki.

"Se on niin hieno tilaisuus ja valtava ihmismäärä. Uskon, että jokainen presidentti kokee jonkinlaista, sanoisinko pyhän läsnäoloa, ettei tulla ihan takki auki tilaisuuteen", Laukkanen sanoi.

Trumpin ensimmäisen viikon toimet ja viimeksi seitsemän maan kansalaisille määrätyt maahantulokiellot ovat herättäneet Euroopassa laajaa paheksuntaa. Laukkanen ei ryhtynyt vielä arvioimaan tai tuomitsemaan toimia, mutta sanoi monien pohtivan Trumpin henkilökohtaista vakaumusta.

"Monihan pohtii sitä, onko hän kristitty ollenkaan?"

Laukkanen on järjestänyt vastaavaa tapahtumaa Suomessa. Seuraava suomalainen rukousaamiainen pidetään maaliskuussa.

Soini kertoi saamastaan kutsusta Ylen Pressiklubissa joulukuussa ja sanoi tuolloin, ettei hänellä ole ohjelmassaan tapaamista presidentin kanssa. Soinin mukana tapahtumassa on myös hänen puolisonsa.