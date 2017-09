Soininvaara: "Maaseudun ja kaupungin koko vastakkainasettelu on hölmö – eivät ne kilpaile keskenään"

Vihreiden Helsingin kaupungin­valtuutettu ja tietokirjailija Osmo Soininvaaran mielestä maaseutu ja kaupunki eivät kilpaile keskenään.

"Tästä olen samaa mieltä Esa Härmälän kanssa. Koko vastakkainasettelu on hölmö. Oikeasti keskinäisiä kilpakumppaneita ovat kaupungit ja pienet kaupungit."

Näistä erikseen ovat vielä suurkaupungit. Soininvaaran mielestä maaseudun ja suurkaupunkien elinkeinot ovat niin eriytyneitä, ettei niillä ole juuri tekemistä kuntakeskusten nahistelun kanssa.

"Suomen kieli ei erota toisistaan suurkaupunkeja eli cityjä ja kaupunkimaisia kuntia eli towneja. Cityn erottaa kaupungista merkittävä, korkeasti koulutettu luova luokka."

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori perusti C21- eli 21 suomalaisen kaupungin muodostaman verkoston viime viikolla. C nimessä tarkoittaa cityä. Soininvaaran mielestä Vapaavuoren verkoston nimi on virheellinen ja se on aivan liian laaja.

"Vapaavuoren kannattaisi Helsingin pormestarina keskittyä Suomen viiden oikean cityn etujen puolustamiseen. Kolme neljäsosaa akateemisesti koulutetuista asuu Suomessa viidellä kaupunkiseudulla: Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa", Soininvaara painottaa.

"Tutkimusintensiiviset elinkeinot voivat toimia vain cityissä. Näiden elinkeinojen menestymien on tärkeää, muuten Suomen elintaso murenee."

Suurkaupungin kasvu ei ole pois Soininvaaran mukaan pois maaseudulta. Maaseudun elinkelpoisuus riippuu sen omasta elinvoimaisuudesta ja yritteliäisyydestä.

"Maaseudulla on suuria mahdollisuuksia esimerkiksi matkailussa, joka on nyt nostanut koko Lapin alueen talouden kasvuun. Mielestäni esimerkiksi Järvi-Suomella olisi matkailukohteena vielä paremmat edellytykset kuin Lapilla", Soininvaara arvioi.

"Olen kuitenkin huolissani ylimitoitetuista hakkuutavoitteista. Kukaan ei tule Suomeen katsomaan puupeltoa tai hakkuu­raiskiota."

C21-verkoston tarkat tavoitteet nähdään Soininvaaran mukaan myöhemmin.

"Vapaavuoren ristiretken tarkoitus on kaupunkien aseman edistäminen sodassa maakuntahallituksia vastaan."

Soininvaaran mielestä maakuntien määritteleminen on ongelmallista: historiallisesti niiden alueet perustuvat ratsu­väen toimintasäteeseen. Nyt maakunnissa voi olla kaksi toistensa kanssa kilpailevaa kaupunkikeskusta, joiden tavoitteiden yhteen sovittaminen on ongelmallista.

"Esimerkiksi Kymenlaakson kehittäminen Kotkan ja Kouvolan ristivedossa on vaikeaa. Olisi paljon parempi, että maakunnan sijaan olisi kaksi kaupunkialuetta", Soininvaara kuvailee.

"Huonoimmassa tapauksessa alueen asioista päättää kaksi virkamiesorganisaatioita, kaupungin ja maakunnan, jotka eivät siedä toisiaan."

"Päätöksentekoon, esimerkiksi Helsingin terveysasemien sijoitteluun, tarvitaan käytännön tietoa. Kuinka sinne pääsee joukkoliikenteen varassa? Ymmärtävätkö maakuntien yksityisautoilla tulevat päättäjät tämän merkityksen?"