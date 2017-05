Sote-kisa kovenee: Yritykset keräävät potilaita perustamalla toimipisteitä pieniinkin kuntiin

Lääkäriyritykset valmistautuvat hallituksen vuodelle 2019 kaavailemaan sosiaali- ja terveysuudistukseen keräämällä asiakkaita ja perustamalla toimipisteitä vauhdikkaasti jo nyt. Hyviin asemiin pääsee esimerkiksi valtion kokeilun kautta. Sellainen on ollut alkuvuoden meneillään Ylä-Savossa, ja yritysten kiinnostus lääkäripulaa potevia kuntia kohtaan on yllättänyt järjestäjätkin.

"Se yllätti jossakin määrin meidät, kun on yleisesti pelätty, että maaseudun pieniin kaupunkeihin ja kuntiin ei synny markkinaehtoista palvelutuotantoa", tietohallintopäällikkö Mika Ålander Ylä-Savon sote-kuntayhtymästä sanoo Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän tilanteesta.

Kiuruvedellä kolmen lääkärin perustama yritys on saanut listoilleen jo joka viidennen kuntalaisen. Asiakkaita houkuttelevat nopea hoitoon pääsy, yrityksen sijainti kaupungintalolla ja ihmisläheinen nimi: Kunnanlääkärit.

"Irtisanouduimme ja perustimme tämän yrityksen. Kokeilu oli järjestetty niin, että tällaisen pienemmänkin toimijan oli mahdollista päästä mukaan", yksi omistajalääkäreistä, Harri Haimakainen kertoo.

Kunnanlääkärit Kiuruvesi Oy pestasi kaksi hoitajaa, vuokrasi tilat kaupungintalolta, osti tarvittavat välineet ja alkoi pitää vastaanottoa. Laboratorio- ja röntgenpalvelut se ostaa kuntayhtymältä.

Yritys on saanut neljässä kuukaudessa listoilleen 1 750 asiakasta, mikä on 8 500 asukkaan Kiuruvedellä paljon. Syynä on nopea hoitoon pääsy, mikä on parantunut myös kunnan palveluissa.

"Perusterveydenhuollon lääkärimäärä on nyt kaksinkertaistunut, eikä tämäkään ole liikaa", Haimakainen kertoo.

Kisa on kovenemassa, sillä muun muassa Terveystalo on tulossa samoille apajille.

Kunnanlääkärit ovat puolestaan laajentamassa yritystään heinäkuussa Sonkajärvelle, ja myös Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa kiinnostavat.

Yritystä ei perustettu pelkästään aluekokeilua varten, sillä tavoitteena on panna pystyyn sote-lakiesityksen mukaisia sotekeskuksia.

Valinnanvapauskokeiluja on meneillään myös Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja viime perjantaista lähtien Keski-Uudellamaalla. Kokeilut eivät kuitenkaan anna todenmukaista kuvaa vuoden 2019 jälkeisestä eli varsinaisesta sote-ajasta. Nyt uusiin palveluihin saa ylimääräistä rahaa, eivätkä kunnan palvelut kuitenkaan supistu. Jatkossa asiakkaiden listautuminen määrittelee, missä palveluita kannattaa tuottaa.

Aivan syrjäisimmät seudut tuskin houkuttelevat silloinkaan, sillä kokeilutkin poikivat palveluja keskustaajamiin.

Vuonna 2019 voimaan tarkoitetun sote-uudistuksen yhtenä vaikeimpana asiana on pidetty "oikean" korvaustason määrittelemistä.

Ylä-Savossa on maksettu kaikenikäisistä sote-tuottajalle listautuneista asiakkaista sama, 21,90 euron korvaus kuukaudessa eli 262 euroa vuodessa. Muilla kokeilualueilla korvaus vaihtelee asiakkaan iän mukaan 93 eurosta 564 euroon.

Sitran selvityksen mukaan palvelua vaihtoi tai harkitsi vaihtavansa joka neljäs kokeilualueen asukas. Kiinnostuneimpia ovat työssä käyvät ja toisaalta työelämän ulkopuolella olevat työikäiset, jotka tuntevat terveytensä huonoksi.