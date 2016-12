Soten sallima terveyspalveluiden valinnanvapaus ei yllä maaseudulle

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laajeneva valinnanvapaus ei hyödytä maalla asuvia.

"Maakunnalla on velvollisuus ja paremmat mahdollisuudet kuin kunnilla huolehtia palveluista myös syrjäseuduilla. Eli palvelut eivät heikkene."

Minkä hintaisiksi ne muodostuvat, on auki, sillä käyntimaksuja ja matkakorvauksia mietitään vasta ensi vuonna.

Peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) mukaan uudistus tarkoittaa sitä, että puhelimeen vastataan nykyistä nopeammin ja lääkäriin pääsee, kun tarvetta on.

Valinnanvapautta on ollut tähänkin saakka mutta hyvin rajatusti: asiakas on voinut valita vuodeksi kerrallaan julkisen terveyskeskuksen, jossa asioi. Valinnan on kuitenkin tehnyt hyvin harva.

Jatkossa valinnan piirissä ovat myös yksityiset palvelut. Peruspalveluita tuottamaan muodostetaan sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista mieleinen valitaan vuodeksi kerrallaan. Sitä voi vaihtaa maakunnan luvalla.

Kukin sote-keskus saa verovaroista kävijämääränsä mukaisen budjetin. Jos menokatto tulee vastaan, jäävätkö kyseisen keskuksen asiakkaat ilman palvelu- tai maksuseteleitä jatkohoitoon?

"Hyvä kysymys", Pekurinen sanoo. Hän arvioi kuitenkin, että maakunnan pitää järjestää palvelut tavalla tai toisella.

Asiakas voinee anoa maakunnalta lupaa vaihtaa sellaiseen keskukseen, jolla rahaa vielä on.

Aivan rajatonta ei budjettijousto voi olla, sillä sote-uudistuksen pitäisi hillitä kulujen kasvua kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

Jos lisärahaa tulisi rajoituksetta, setelien saajat saattaisivat nähdä tilaisuutensa rahastaa palveluilla.

"Maakuntien toimintaa valvovat useat ministeriöt. Jos maakunta ei pysty hoitamaan tehtäviään, sen asema on vaakalaudalla eli ja niillä on toiminnassaan kannustin."

Tyytyväiset asiakkaat eivät välttämättä punnitse vaihtoehtoja erityisen tarkkaan. Eurajoen terveysasemalla vuoroaan odottaneet asiakkaat pääsivät torstaina iltapäivällä jouhevasti ja ilman viivästyksiä lääkäreiden vastaanotolle.

"Täällä palvelut pelaavat tosi hienosti", kehui vastaanotolle saapunut Sanna Virta. Hän tietää, ettei kaikkialla tilanne ole yhtä hyvä.

"Olen kotoisin Kankaanpäästä ja siellä voi päivystyksessä joutua odottamaan parikin tuntia, vaikka aika olisi varattu."

Myös Anne Asikainen on tyytyväinen nykyisiin terveyspalveluihin. Hän on asunut Eurajoen Lapijoella kuuden vuoden ajan.

"Olemme olleet tosi tyytyväisiä. Kun aamulla soittaa lapselle päivystysaikaa, niin ajan saa samana päivänä lääkärille tai ainakin sairaanhoitajalle."