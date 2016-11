"Suomalaisen työn arvostus laskee MTK:n jäsenistössä – tuottajahinnat nousu-uralle"

Suomalaisen työn – ja samalla oman työn – arvostus on MTK:n jäsenistössä laskemaan päin, sanoi Matti Seitsonen Kouvolasta MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen yleiskeskustelussa keskiviikkona.

Syynä ovat isolta osin viime vuosien tuomat taloudelliset haasteet tiloille.

"Haastan osuuskuntien ja elintarvikeyritysten hallintoneuvostojen jäseniä patistamaan myyntipuolen henkilöt tekemään hartiavoimin töitä, että saadaan tuottajahinnat nousu-uralle."

"Ei tarvita lisää Valion lihapullia tai Raision maitorahkaa."

MT kertoi elokuussa, että Raisio valmistaa välipalarahkaansa Virossa, virolaisesta maidosta. Elokuussa MT kertoi, että Valion ammattikeittiöille suunnattujen lihapullien pääraaka-aine on saksalainen naudanliha.

Seitsonen aikoo itse ottaa Raision hallintoneuvostossa esiin maitorahka-tapauksen.

Eerikki Viljanen Nummelasta kertoi, että Uudellamaalla MTK:n toiminnan kärjessä on maanomistajan etujen puolustaminen.

"Paine on kova. Keskusliiton tukea tarvitaan ennakkotapausarvoa sisältävissä tapauksissa."

"Mikä meidän syliimme putoaa tänään, on usein huomenna muidenkin sylissä."

Viljasen mukaan maatalouden kannattavuuskriisi ei ole ohi. Tilanne tiloilla on ehkä entistäkin kriittisempi.

"Siitä huolimatta on tärkeä muistaa, että edunvalvonnassa on tullut voittojakin. Jäsenyydellä ja järjestön toiminnalla on merkitystä."