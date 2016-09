Suomen Kuvalehti: Kahta Helsingin poliisilaitoksen korkeinta päällikköä epäillään useista rikoksista

Kahta Helsingin poliisilaitoksen korkeinta päällikköä epäillään useista rikoksista, kertoo Suomen Kuvalehti. Tapaus on nyt edennyt syyteharkintaan. Helsingin poliisipäällikön Lasse Aapion epäillään muun muassa pyrkineen vaikuttamaan todistajien oikeudessa antamiin kertomuksiin sekä painostaneen heitä lainvastaisella tavalla.

Rikosepäilyn mukaan Aapio on syyllistynyt oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen sekä yllytykseen perättömään lausumaan. Rikosnimikkeenä on lisäksi virka-aseman väärinkäyttäminen. Suomen Kuvalehden mukaan myös apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäkeä epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Aapio ja Koskimäki ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikoksiin. Kihlakunnansyyttäjän mukaan syyteharkinta molempien poliisijohtajien osalta on edelleen kesken.

Tapauksen esitutkinta on valmis, ja se on parhaillaan syyteharkinnassa Länsi-Suomen syyttäjänviraston Harri Lindbergillä. Jutussa on 28 asianomistajaa Helsingin poliisilaitoksesta. Yhdeksän henkilöä vaatii Lasse Aapiolle rangaistusta, mikäli hänen todetaan syyllistyneen rikokseen. Todistajina on kuultu yli 20 henkilöä. Suomen Kuvalehti kertoo, että kyseessä on Suomen historiassa ainutlaatuinen poliisilaitoksen ylimpään johtoon kohdistuva rikostutkinta.

Kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg kertoo Suomen Kuvalehdelle tekevänsä ratkaisun mahdollisten syytteiden nostamisesta ”pikemminkin joidenkin kuukausien kuin viikkojen kuluttua".

"Asian luonteesta johtuen sen kanssa ei voi kovin kauan kestää", Lindberg sanoo.

Suomen Kuvalehden haltuunsa saamassa esitutkintamateriaalissa on yli tuhat sivua.

Jutun esitutkinta käynnistyi, kun valtakunnansyyttäjänvirastoon tehtiin nimetön tutkintapyyntö 12. lokakuuta 2015. Tapahtumat kytkeytyvät Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja seurantalaitteita valmistavan Trevoc-yhtiön oikeudenkäynteihin, joissa useat Helsingin poliisilaitoksen henkilöt kävivät todistamassa.