Suomen vastaisku EU:n ilmastopolitiikkaan yrittää kääntää metsät takaisin hiilinieluiksi

Suomen metsävaikuttajat eivät hyväksy Euroopan komission esitystä metsien käyttöön vaikuttavan lulucf:n säännöistä.

MT kertoi 19.10. Luonnonvarakeskus Luken laskelmista, joiden perusteella lulucf kääntää Suomen metsät hiilinielun sijaan päästöjen lähteeksi.

RKP:n mepin Nils Torvaldsin mielestä suurin ongelma on taso, johon Suomen metsien kasvun kehitystä vertaillaan.

”Vertailukohta on yksinkertaisesti väärä”, Torvalds sanoo. Vertailua tehdään hiilinielujen tasoon ennen vuotta 2009, eikä sen jälkeistä politiikkaa ole huomioitu.

Torvaldsin mukaan Itävalta on pystynyt muuttamaan omaa vertailutasoaan.

”Siellä on tehty laaja selvitys, miksi Kioton sopimuksen taso ei ole nykyaikainen. On tehty valtavasti töitä hartiavoimin hyvissä ajoin”, Torvalds sanoo.

Suomalaisten linja esitykseen on yhtenevä. Maa- ja metsä­talousministeriön, teollisuuden ja MTK:n mielestä EU:n on tunnustettava metsien kyky sitoa hiiltä.

Samoilla linjoilla ovat pääosin myös suomalaisemepit sekä komissaari Jyrki Katainen.

”Metsän aktiivinen hoito parantaa niiden kasvua ja sitä kautta kykyä sitoa hiiltä. Nyt kannattaa olla aktiivisesti rakentamassa mallia, jossa metsien ilmastohyödyt saadaan uskottavasti ja kattavasti todennettua”, Katainen kommentoi MT:lle.

Maa- ja metsä­talousministeriön metsä­neuvos Heikki Granholmin mukaan lulucf on Suomen EU-vaikuttamisen tärkein asia tällä hetkellä.

Euroopan parlamentissa suomalaismepeillä on tärkeitä paikkoja. Torvalds on oman EU-puolueen raportoija vastuussa olevassa ympäristö­valiokunnassa. Keskustan meppi Hannu Takkula on samassa tehtävässä maatalousvaliokunnassa ja SDP:n Miapetra Kumpula-Natri teollisuusvaliokunnassa.

