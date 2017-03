Suomenmaan päätoimittaja perustelee Väyrysen hyllytystä kokonaisharkinnalla

Veteraanipoliitikko Paavo Väyrynen (kp.) kertoo, että keskustan äänenkannattaja Suomenmaa ei toistaiseksi julkaise hänen kolumnejaan. Suomenmaan päätoimittaja Juha Määttä perustelee lehtensä haastattelussa päätöstä kokonaisharkinnalla.

Määtän mukaan Väyrysen kirjoitusten julkaisemisesta on tullut runsaasti kriittistä palautetta.

"Moni lukija on ihmetellyt, miksi julkaisemme kirjoituksia henkilöltä, joka pyrkii kaikin keinoin hajottamaan keskustan toimintaa", Määttä sanoo Suomenmaan haastattelussa.

Keskustan kunniapuheenjohtaja Väyrynen kertoi aiemmin tiedotteessaan, että Määttä ei esittänyt päätökselle mitään perusteluja.

Väyrynen arvostelee Suomenmaalle tarjoamassaan kolumnissa jyrkästi keskustan siirtymistä Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen johdolla pääministeri Paavo Lipposen (sd.) linjalle kannattamaan EU-komission johtamaa ylikansallista unionia. Määtän mukaan Väyrysen tuoreimmalla kirjoituksella ei ole vaikutusta päätökseen.

Väyrynen on perustanut kansalaispuolueen, joka tähtää seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kunnallisvaaleissa hän on ehdokkaana Helsingissä kansalaispuolueen kannattajista koostuvan Terve Helsinki -liikkeen edustajana. Liikkeen edustajat esiintyvät sitoutumattomina kristillisdemokraattien listalla. Määttä sanoo, että tilanne on lukijan kannalta hankala.

Määtän mukaan Väyrysen päätös lähteä kuntavaaleihin sitoutumattomana kristillisdemokraattien listalta vaikutti uuteen harkintaan, jonka jälkeen Suomenmaa ei enää julkaise Väyrysen kirjoituksia keskustan europarlamentaarikkojen kolumnipalstallaan.