Suomi kuoppasi makeisveron – entä mitä muut maat tekevät?

Suomi hylkäsi vuodesta 2011 perityn makeisveron. Se oli EU:n valtiontukisäädösten vastainen, sillä se kohteli tuotteita liian eriarvoisesti.

Hallitus harkitsi veron muuttamista laajaksi sokeriveroksi, mutta päätti luopua verosta kokonaan. Muun muassa Elintarviketeollisuuden liitto on kiitellyt päätöstä.

Maailmalla on käytössä lukuisia makeisveron tapaisia veroja. Yleisimmin käytetty malli on sokeripitoisten virvoitusjuomien verottaminen.

Veron vaikutuksista kiistellään. Maailman terveysjärjestö WHO puoltaa terveysperusteisia veroja, ja pitää Unkaria hyvänä esimerkkinä onnistuneesta ratkaisusta.

Tanska puolestaan on hylännyt virvoitusjuoma- ja rasvaveronsa, koska se ei toiminut. Eräs syy oli tuotteiden runsas tuonti naapurimaista.

MT selvitti joidenkin maiden sokeri-, makeis- tai virvoitusjuomaverotilanteen:

Iso-Britannia kaavailee makeiden juomien veroa vuodesta 2018 alkaen. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan verossa on kaksi porrasta: yli 8 ja 5–8 grammalle lisättyä sokeria 100 millilitrassa.

Ranska verottaa makeita virvoitusjuomia sekä energiajuomia. Vuonna 2016 vero oli 75 senttiä litralta.

Meksiko asetti virvoitusjuomille ja pikaruualle veron vuonna 2014.

Norja on perinyt veroa sokerista, makeisista ja makeutetuista juomista. Vero juontaa juurensa aina 1930-luvulle saakka. Vuonna 2017 sokeri- ja makeistuotteiden vero on 2,22 euroa kilolta.

Juomia, joissa on lisättyä sokeria tai makeutusaineita, verotetaan 37 sentillä litralta. Marjoihin, hedelmiin ja vihanneksiin perustuvia juomia, joihin on lisätty makeutusainetta, verotetaan kuitenkin vain 18 sentillä litra.

Portugalin sosialistihallitus alkaa verottaa makeita virvoitusjuomia vuoden 2017 alusta. Valtio odottaa veron tuottavan 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Veroa kannettaisiin 16,46 euroa sadalta litralta juomista, jotka sisältävät sokeria yli 80 grammaa litraa kohti. Jos sokerin määrä on alhaisempi, veroa peritään 8,22 euroa sadalta litralta.

Vero ei koske esimerkiksi makeutettuja maitojuomia tai mehuja.

Tanska päätti luopua terveysveroistaan vuonna 2013. Lähes samaan aikaan lopetettiin muutaman vuoden ajan kokeiltu rasvavero sekä 1930-luvulta saakka peritty virvoitusjuomavero.

Unkari on perinyt vuodesta 2011 laajalti veroa kansanterveydelle haitallisista elintarvikkeista.

Vero piirissä ovat:

pakatut makeutetut tuotteet kuten makeiset, keksit ja leivonnaiset

virvoitusjuomat, joihin on lisätty sokeria

hillot ja vastaavat makeutetut säilykkeet

maustetut oluet ja "limuviinat", joissa on lisättyä sokeria

alkoholituotteet

energiajuomat

voimakassuolaiset napostelutuotteet

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vero on merkittävästi laskenut verotettavien tuotteiden kulutusta. Hintojen nostamisen lisäksi vero on lisännyt kuluttajien terveystietoisuutta. Elintarviketeollisuus on myös muuttanut reseptejään terveellisempään suuntaan.

Viro aikoo aloittaa makeutettujen juomien verotuksen vuonna 2018.

