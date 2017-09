Suomi lobbaa lääkevirastoa Helsinkiin lyhyesti mutta omannäköisesti - kampanja "ei vie miljoonia"

Helsingin lobbaus Euroopan lääkeviraston uudeksi kotikaupungiksi on alkanut, mutta riittääkö aika enää EU:n vakuuttamiseen. Ratkaisua odotetaan ilmeisesti 20. marraskuuta.

Suomi aloitti kampanjoinnin Helsingin puolesta useimpia muita hakijoita myöhemmin.

Meillä on nostettu oikeat asiat esille, ja Suomi on päässyt ihan omannäköisesti esiin. Mutta on totta, että on ollut myös pidempiä kampanjoita, esimerkiksi Tanskalla Kööpenhaminan puolesta, sanoi perjantaina Brysselistä lobbausmatkalta palannut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) STT:lle.

En pysty arvioimaan, onko pidempi kampanja välttämättä sen parempi, Mattila lisää.

Kampanjasta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Helsingin kaupunki, ja viestintä- ja vaikuttajatoimisto Milttonkin on otettu avuksi. Mattilan mukaan tapaamisia on riittänyt.

"On muun muassa käyty paikan päällä Lontoossa Euroopan lääkevirastossa. Brysselissä käytiin tapaamassa terveysviraston pääjohtajaa. Lisäksi olen tavannut kahdenkeskisesti muiden maiden kollegoita tai vastaavia."

Suomi pyrkii vakuuttamaan EU:n siitä, että viraston siirtyminen Lontoosta Helsinkiin olisi sujuva, eikä lääkeviraston toiminta missään vaiheessa kärsisi. Helsinki pystyy esimerkiksi osoittamaan lääkevirastolle heti toimitilat, sanoo ministeri.

Mattilan mukaan Lontoon viraston työntekijöitä askarruttavat esimerkiksi kysymykset lasten päivähoidosta ja kouluista, joissa annetaan opetusta englanniksi.

Helsinki on laskenut, että niin päivähoitopaikat, koulut kuin asunnotkin riittävät, Mattila sanoo.

Suomi korostaa hakemuksessaan, että Euroopan lääkevirasto ja Helsingissä jo oleva Euroopan kemikaalivirasto muodostaisivat yhdessä terveysalan huippuosaamisen keskuksen, joka olisi merkittävä paitsi unionin sisällä, myös sen ulkopuolella globaalissa mittakaavassa.

Ministeri Mattila ei osaa lonkalta sanoa, paljonko Suomi laittaa lobbaukseen rahaa.

Mutta ei tässä missään miljoonissa liikuta. Se on avointa tietoa sitten, kun kampanja on käyty, hän sanoo.

Suomi järjestää syyskuun lopulla Brysselissä avoimen kampanjointitilaisuuden, jossa on paikalla Mattilan lisäksi muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

Euroopan lääkevirastoa hakee kaikkiaan 19 kaupunkia.

Helsingin lisäksi hakijakaupunkeja ovat Amsterdam, Ateena, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bryssel, Bukarest, Dublin, Kööpenhamina, Lille, Malta, Milano, Porto, Sofia, Tukholma, Varsova, Wien ja Zagreb.