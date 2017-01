"Suuri vaara, että maatalouden rahat leikkaantuvat", Brexit huolettaa MTK:n maatalousjohtajana aloittavaa Johan Åbergia

MTK:n maatalousjohtajaksi tiistaina valittu Johan Åberg on huolissaan Britannian EU-eron vaikutuksista maatalouden tukiin.

"On suuri vaara, että maatalouden rahat leikkaantuvat kun yksi suuri maksaja on pois pelistä." Britannia on näillä näkymin eroamassa unionista vuoden 2019 aikana. Suuren nettomaksajan lähtö vie 7 prosentin palan EU:n budjetista.

Åberg aloittaa MTK:ssa maaliskuun alussa. Viime vuodet hän on ollut ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n vs. toiminnanjohtaja. Aiemmin Åberg oli MTK:ssa maatalouslinjan tutkimuspäällikkönä.

Työskentely molemmissa järjestöissä on vahvistanut Åbergin käsitystä siitä, että suomen- ja ruotsinkielisiä tuottajajärjestöjä ei kannata yhdistää, vaikka niiden tavoitteet ovat hyvin samanlaiset.

"On selkeä etu, että on kaksi järjestöä. Esimerkiksi erilaisin valmistelutyöryhmiin saadaan näin enemmän tuottajien edustajia", hän sanoo ja viittaa Helsingin yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan MTK on Suomen kolmanneksi vaikutusvaltaisin etujärjestö ja SLC kymmenenneksi vaikutusvaltaisin.

Halpuuttamisen muodostumista pysyväksi ilmiöksi Åberg pitää erittäin huolestuttavana tuottajien kannalta. Hän ei usko S-ryhmän vakuutteluja, että kuluttajahintojen alennus on pois pelkästään kaupan katteesta.

"On älyllistä epärehellisyyttä väittää, ettei halpuutus laske tuottajahintoja. Aikaa myöten halpuutettu hinta muodostuu uudeksi perustasoksi."

Åberg on osallistunut maatalous- ja ruokakeskusteluun ahkerasti Twitterissä tunnuksella @johanaberg_slc.

MTK:n maatalousjohtajan paikka vapautui, kun sen edellinen hoitaja Minna-Mari Kaila siirtyi maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston päälliköksi.