Tällaisia ovat MT:n vaalikoneen ehdokkaat: Vihreät vastasivat ahkerimmin

Maaseudun Tulevaisuuden kuntavaalikoneeseen vastasi noin 14 500 ehdokasta. Vaalikoneeseen osallistui siten vaaja puolet kaikista ehdokkaista, joita on koko maassa 33 618.

Ahkerimmin osallistuivat vihreiden ehdokkaat, joista lähes 62 prosenttia löytyy vaalikoneesta. Merkittävistä puolueista heikoimmin on edustettuna perussuomalaiset. Puolueen ehdokkaista noin kolmannes on vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Vaalikoneeseen osallistuvista ehdokkaista 2,5 prosenttia ilmoitti ammatikseen maanviljelijän. Erikoisuutena mainittakoon, että kaikki Ylen vaalikoneeseen vastanneet viljelijäehdokkaat eivät halunneet näkyä MT:n vaalikoneessa. Tällaisia viljelijöitä on seitsemän. Vaalikone on toteutettu yhteistyössä Ylen kanssa, ja kaikilla ehdokkailla oli mahdollisuus kieltäytyä näkyvyydestä muualla kuin Ylen verkkosivuilla.

Palkansaajat ovat ylivoimaisesti suurin ryhmä, heitä on yli 60 prosenttia. Eläkeläisiä vaalikoneen ehdokkaista on vajaa kymmenes, yrittäjiä on 13,5 prosenttia ja taiteilijoita 0,6 prosenttia.

Lähes puolella vastaajista on korkeakoulututkinto.

Useimmilla ehdokkailla on kokemusta joko puoluetoiminnasta, kunnanvaltuustosta tai kuntayhtymä- ja maakuntahallinnon tehtävistä. Viidennes on kokonaan vailla politiikan kokemusta.

Kansanedustajakokemusta MT:n vaalikoneeseen vastanneista on 160:llä ja europarlamentaarikkoja on tai on ollut 12.

Kuntavaalikampanjointiin ei yleensä käytetä suuria summia rahaa. 76 prosenttia vastaajista ilmoittaa käyttävänsä siihen alle 500 euroa.

Hieman yli puolet maksaa kampanjansa kokonaan omasta pussista. Puolueensa rahoitusta käyttää 30 prosenttia vastaajista.

