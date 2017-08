"Tämä on myös tasa-arvokysymys", opettajat vaativat lisää palkkaa

Opettajat vaativat palkankorotuksia ensi syksyn neuvotteluissa. OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä julkista sektoria ei ole mahdollista jättää jälkeen työmarkkinoiden yleisestä ansiokehityksestä.

"Opettajat ja muut julkisalan osaajat tekevät vaativaa ja kansalaisten arvostamaa työtä. Työ esimerkiksi koulutuksessa on huippulaadukasta, tehokasta ja tuottavaa. Se ei ole tulossa alennusmyyntiin, vaan ehdottomana tavoitteena on ostovoiman parantaminen", opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii.

OAJ on näreissään siitä, että kilpailukykysopimuksen myötä julkisen alan palkat ovat jääneet jälkeen yksityisestä sektorista.

"Tämä on naisvaltaisen julkisen sektorin kannalta myös tasa-arvokysymys. Epäoikeudenmukainen määräaikainen lomarahaleikkaus jyrkentää entisestään ansiokehityseroja."

Kunta-alan uusien sopimusten Luukkainen uskoo syntyvän vasta tammikuussa 2018, jolloin on tietoa myös yksityissektorin sopimusten palkankorotustasosta.

OAJ kehottaa opettajia ja esimiehiä seuraamaan entistä tarkemmin omaa työajan käyttöään. Opettajien työnkuva on muuttunut nopeasti mm. uusien oppimismenetelmien takia, ja opetussuunnitelmat korostavat oppilaiden yksilöllistä ohjausta. Erityisesti luokan ulkopuolisen työn määrä on kasvanut, ja sen hallinnassa on ollut vaikeuksia. Esimiesten tehtäväkokonaisuudet ovat laajenneet toimitusjohtajan työksi.

"Tarjoammekin tästä syksystä lähtien opettajan ja rehtoreiden työmäärän seurannan välineeksi Vipu-ohjelmaa, joka on OAJ:n kehittämä opettajan henkilökohtainen apuväline. Toivomme, että opettajat ja rehtorit ottavat sen laajasti käyttöön", Luukkainen toivoo.