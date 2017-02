Tämäkö juppikuunari? Veikkoset muuntaa soutuveneesi purjeveneeksi

Hallitus halusi vielä viikko sitten veneille veron, jota perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kutsui alunperin juppikuunareiden veroksi. Vero peruttiin, ja väki Helsingin Vene-messuilla vihelsi ja taputti.

Se oli iloinen uutinen veneväelle, mutta vielä enemmän voi ilahduttaa se, että kuka tahansa voi liittyä pikkurahalla ja -vaivalla juppikuunareiden kerhoon. Veikkoset Oy:n myyntipäällikkö Jorma Puttonen esitteli messuilla varustepakettia, jolla soutuveneestä tehdään purjevene.

"Soutuveneen on hyvä olla ainakin 4,20 metriä pitkä. Idea on, että vene lähtisi liukuun ja liuku veisi sitä veden päällä", Puttonen kertoi.

Jos olemassa on jo vene, purje ja puomi, muunto purjeveneeksi tarvitsee sivukölisarjan, joka maksaa 890 euroa. Jos on vain soudettava vene, laajempi purjehdussarja purjeineen maksaa noin 1 680 euroa.

"Voi sanoa että 99 prosenttiin soutuveneistä tämä käy vakiona. Jos airojen tappien väli on 1,55 metriä, sivukölisarja menee vakiona."

Asennussarjan runko on rosteriterästä ja masto hiilikuitua, Puttonen selvitti.

"Purje on kooltaan noin kuusi neliömetriä eli tähän käy esimerkiksi purjelaudan purje, jos sellainen sattuu olemaan jossakin varaston nurkassa."

Soutuveneen muuntaminen päiväpurreksi näyttää kiinnostavan, sillä patentoitua Veikkoset-pakettia on myyty liki tuhat, Suomeen, Saksaan ja Ruotsiin. Paketti on ollut markkinoilla 25 vuotta. Idean isä on yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja. Veikko Malkki.

Muita purjeveneitä viikon kestäneillä ja tänään päättyvillä venemessuilla olikin niukasti. MT:lle todettiin useammasta suusta, että niitä myydään niin vähän, että harvat ostajat kannattaa etsiä muilta messuilta tai lennättää vaikka suoraan tehtaille kauppoja hieromaan. Suomi markkina-alueena kuitenkin kiinnostaa.

Ihmisten elämäntapa on myös nykyisin niin kiireinen, ettei aikaa pitkiin purjehduksiin tai edes viikonlopun seilailuun ole, vaan alle otetaan mieluummin vauhdikas moottorivene.

Veneverolla tuskin olisi ollut suurensuurta vaikutusta venekauppaan tai veneilyyn, mutta vaikutus olisi tuntunut toista tietä.

"Venevero otettiin raskaasti ja koettiin rangaistuksena. Isoja veneitä olisi rekisteröity Tallinnaan, ja valtio olisi saanut vähemmän tuloja", Puttonen summaa.