Tänään on ensimmäinen adventti – Tunnin päästä kajahtavat uudet virret ja Hoosianna

Tänään kirkoissa vietetään kirkkovuoden alkua eli ensimmäistä adventtia.

Adventin lisäksi Suomen kirkoissa juhlitaan virallisesti käyttöön otettavaa, 79 uutta virttä sisältävää virsikirjan lisävihkoa. Vihko tulee 30 vuotta vanhan virsikirjan rinnalle.

Suomenkielisen lisävihkon ohella käyttöön otetaan ruotsinkielinen lisävihko, jossa on 147 uutta virttä.

Virsikirjan lisävihkon ohjausryhmän puheenjohtajan, kirkkoneuvos Pekka Huokunan mukaan virsitarjonnan on hyvä muuttua maailman mukana.

"Eihän 30 vuotta ole pitkä aika virsikirjan iässä, mutta on huomattava, että maailma on muuttunut siinä ajassa. Ei meillä ole ennen ollut virsikirjassa kaupunkilaisen virsiä. Aiemmassa kirjassa monikulttuurisuuskaan ei ole ollut erityisen vahvaa, tässä se näkyy. Tämä oli hyvä uudistus", Huokuna sanoo.

Lisävihkon tekeminen on ollut Huokunan mukaan iso urakka.

"Suomen- ja ruotsinkielisten lisävihkojen työryhmät ovat käyneet läpi tuhansia lauluja."

Virsien valinnassa käytettiin useita kriteereitä, kuten yhteislaulullisuutta ja monikulttuurisuutta. Virsien tuli myös olla laadukkaita ja tuoda jotain uutta jo olemassa olevaan virsitarjontaan.

"Vihkossa on melodioita aika kaukaa. Löytyy afrikkalaista, kiinalaista ja muuta aasialaista musiikkia. Uusia virsiä on etsitty niihin kirkkovuoden pyhiin, joilla ei ole vielä ollut virsiä. Jos niitä ei ole löydetty, on niitä teetetty varta vasten."

Lisävihkoa on työstetty useamman vuoden ajan. Ensimmäiset versiot tulivat kirjapainoista viime keväänä, jolloin monet seurakunnat ottivat ne koekäyttöön. Tulevaisuudessa virsikirjauudistusta tehdessä otetaan huomioon, mistä uusista virsistä seurakunta on pitänyt.

"Kun vihkoa on käytetty seurakunnissa joitakin vuosia, näemme mitkä näistä uudentyyppisistä lauluista ihmiset ovat ottaneet omakseen. Jos jostain virrestä ei pidetä, se ei vakiinnu käyttöön, eikä sitä kannata laittaa seuraavaan virsikirjaan", Huokuna kertoo.