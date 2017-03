T&T: Liikennekaari eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina – oppositio moittii traktorikorttiin suunniteltuja muutoksia

Tekniikka ja Talous kertoo, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) odottaa tieliikenteen markkinoiden ja palveluiden ison lakiuudistuspaketin Liikennekaaren tulevan eduskunnan täysistunnon lähetekeskusteluun "muutaman viikon sisään".

Täysistunto äänestää valiokunnan mietinnön hyväksymisestä tai voi se esittää siihen vielä muutoksia. Muun muassa joukkoliikenteen, taksien ja maantiekuljetusten uudistusten lakipaketti on parhaillaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Perussuomalaiset ovat aikaisemmin kritisoineet taksipalveluiden sääntelyn vähentämistä kärkkäästi. Liikennekaaren mukaan taksilupien mää muun muassa vähentää taksipalveluiden sääntelyä siten, että jatkossa lupien määrää ei enää säännellä. Lupavaatimukset koskevat edelleen esimerkiksi kuljettajan taustaa.

T&T kertoo, että liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps) sanoo valiokunnan keskeneräisten asioiden olevan salassa pidettäviä, eikä kommentoi mistä kysymyksistä on yhteisymmärrys ja näkemyseroja. Lehden tietojen mukaan valiokunnan käsittelyssä on jo tällä viikolla mietintöluonnos, josta on yhteisymmärrys hallituspuolueiden jäsenten kesken.

Oppositio vaatii takseille jatkossakin asemapaikat, päivystysvelvollisuuden ja taksamittarit, pakettiautoille tavaraliikenneluvan ja traktorikuljetusten enimmäisnopeudeksi 40 km/t. T&T kertoo, että eräs valiokunnan jäsen arvostelee lakia suorastaan huonoksi, koska sen seurauksena "taksien saatavuus heikkenee ja hinnat kallistuvat".

"Nyt lakiesitys on sellainen, että sen myötä 15-vuotias voi ajaa traktorikortilla 10 000 kilon kuormaa 60 kilometriä tunnissa", toinen opposition edustaja moittii.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi syyskuussa, että traktorit vapautetaan liikenneluvasta. MTK oli tyytyväinen muutokseen mutta tavaraliikenteen edunvalvoja SKAL ei ilahtunut muutoksesta.

