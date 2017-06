Taistelu aikaa vastaan alkaa – neuvottelut brexitistä alkavat tänään

Britannian eroneuvottelut Euroopan unionista käynnistyvät tänään, lähes vuosi maan kansanäänestyksen jälkeen.

Pääneuvottelijat Britannian David Davis ja EU:n Michel Barnier tapaavat aamupäivällä Brysselissä. Päivä päättyy yhteiseen tiedotustilaisuuteen arviolta kello 19.30 Suomen aikaa.

Pääministeri Theresa May on vakuuttanut olevansa brexit-neuvotteluissa "hemmetin vaikea nainen", mutta itse neuvottelupöydässä hän ei istu. Käytännössä neuvotteluita käyvät Davis ja Barnier esikuntineen.

Brexit-neuvotteluihin lähdetään hyvin erilaisista lähtökohdista kuin vielä muutama kuukausi sitten ennakoitiin. Ennen Britannian ennenaikaisia parlamenttivaaleja näytti siltä, että pääministeri May vie saarivaltion kokonaan ulos EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta. Konservatiivien karvaan vaalitappion jälkeen on jääty odottamaan, pehmeneekö kova linja. Samalla arvuutellaan Mayn asemaa puolueen ja maansa johdossa.

EU lähtee siitä, että neuvottelut jakautuvat kahteen osaan. Ensin neuvotellaan kolmesta kipeästä ja vaikeasta kokonaisuudesta: tilien tasaamisesta, kansalaisten oikeuksista ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta. Vasta neuvotteluiden toisessa vaiheessa suunnitellaan Britannian tulevaa suhdetta unioniin.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi perjantaina EU-lähteisiin viitaten, että May olisi myöntymässä siihen, että eron käytännön puoli selvitetään ensin.

Eroneuvotteluille on varattu aikaa kaksi vuotta. Kello on tikittänyt maaliskuun lopulta saakka, jolloin May jätti virallisen eroilmoituksen. Erosopimuksen pitää olla valmis ensi vuoden lopulla, jotta se ehditään hyväksyä EU:n ja Britannian parlamenteissa. Ero astuu voimaan maaliskuun lopulla 2019.