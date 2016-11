Talvivaaran kaivos sai hallitukselta lisäaikaa

Talvivaaran kaivosta pyörittävä Terrafame on saanut hallitukselta luvan jatkaa rahoitusneuvotteluita vielä vuodenvaihteen yli. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään myös, että Terrafame Groupin lisäpääomitukseen varataan 100 miljoonaa euroa. Summa varataan ensi vuoden täydentävään budjettiesitykseen.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) mukaan Talvivaarassa on realistiset edellytykset kannattavaan kaivostoimintaan. Terrafamen aikana on hänen mukaansa tapahtunut merkittävää kehitystä ympäristöturvallisuudessa.

Ennen iltapäivän tiedotustilaisuutta pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi, että kaivoksen jatkaminen on nyt ensisijainen vaihtoehto.

"Kaivoksen jatkuminen on kääntynyt nyt ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, kun se vielä kesällä oli toissijainen vaihtoehto ja sulkeminen ensisijainen", Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan Talvivaarassa on tapahtunut todella merkittävä kehitys.

"Ympäristöasiat ovat menneet eteenpäin. Prosessi toimii, ja siellä ovat asiat edenneet paljon nopeammin kuin uskallettiin ennakoida ja odottaa."

Hänen mukaansa pyritään ensisijaisesti sellaiseen ratkaisuun, että ulkopuolista rahoitusta löytyy.

"Valtio tässä vaiheessa tulee mukaan myös omalla pääomituksella. Joka tapauksessa tarvitsemme lisää rahaa yhtiöön kaikissa vaihtoehdoissa."

Sipilän mukaan valtio on yhä säilymässä omistajana.

"Mutta kyllä me lähdemme siitä, että pikkuhiljaa valtio siitä irtaantuu ja teolliset toimijat jatkavat toimintaa", Sipilä sanoi eduskunnassa.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia arvioi aamupäivällä STT:lle, että nähdyllä nikkelin hinnannousulla on selvä vaikutus Talvivaaran kaivoksen kannattavuudelle. Donald Trumpin voitettua Yhdysvaltojen presidentinvaalit nikkelin hinta on noussut reippaasti maailmanmarkkinoilla ja on korkeimmilleen kesän 2015 jälkeen.

"Näillä hinnoilla kaivos pystyy hyvin toimimaan kannattavasti pitkällä aikavälillä", Ratia sanoo.

Ratia huomauttaa, että nikkelin hinta on jo valmiiksi ollut nousu-uralla useista syistä. Helmikuussa nikkelin hinta oli alle 8 000 dollaria tonnilta. Viimeisen viikon aikana nikkelin hinta on noussut runsaat 700 dollaria. Sinkin hinta on noussut noin sadalla dollarilla.

"Trump on tuonut tähän hintaan oman hyppysellisensä kuminaa", Ratia sanoi.

Jos Nikkelin hinnannousu on pysyvää, aikaistaa se Ratian mukaan useilla kuukausilla kaivoksen kääntymistä kannattavaksi. Perjantaina aamulla nikkelin hinta tonnilta oli selvästi yli 11 500 dollarissa maailmanmarkkinoilla. Yhtiön arvio kaivoksen kassavirran kääntymisestä positiiviseksi on aiemmin siirtynyt hieman eteenpäin kevääseen 2018. Ratia arvioi, että jos nykyinen hinnannousu jatkuu, voi kaivoksen kassavirta kääntyä positiiviseksi jo vuodenvaihteessa 2017–2018.

Hinnannoususta huolimatta nikkelin hinta on vielä kaukana takavuosista. Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju muistuttaa, että nikkelin nykyhinta on neljäsosa kymmenen vuoden huippuhinnasta.

"Terrafamen kaivoksella on sadasta skenaariosta muutama skenaario, joissa se muuttuu kannattavaksi. Tuoton ja riskin välinen suhde, huomioiden paljonko investointeja pitää vielä tehdä, ei ole lainkaan houkutteleva. Etenkään yksityisen sijoittajan kannalta, mutta ei kyllä myöskään veronmaksajan kannalta", Oksaharju arvioi.