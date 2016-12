Teknologiateollisuuden Turunen: Suomen vienti tarvitsee maakuntia

Helsingin metropoli tai edes Uusimaa eivät ole Suomen tärkeimpiä vientivetureita, vaan muu Suomi.

Uudenmaan osuus teknologiateollisuuden liikevaihdosta ja työvoimasta on vain 36 prosenttia, joten 64 prosenttia syntyy muissa maakunnissa. Yksi vientiteollisuuden työpaikka synnyttää 2–4 muualla.

"Tästä puhutaan liian vähän. On itsestään selvää, että maakunnat ovat teknologiateollisuudelle merkittäviä. Me emme aja maaseudun tyhjentämistä. Olennaista on, että liikenneinfra toimii", sanoo Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Tuottavuuden kasvattamisesta kaupungistumista edistämällä on puhunut muun muassa Teknologiateollisuus ry:n emojärjestö Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Penna Urrila.

MT:n haastattelema Turunen on eri mieltä myös STTK:n kanssa siitä, saadaanko niin sanottu Suomen malli syntymään ennen syksyä.

"Totta kai uskon", hän sanoo ja puhuu erityisesti työaikapankkien puolesta.