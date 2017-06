Temppeliaukion kirkossa on lisätty oppaiden ja suntioiden läsnäoloa

Sunnuntaina Helsingin poliisi jahtasi rikoksesta epäiltyä Temppeliaukion kirkon ympäristössä useita tunteja, ja eilen keskusrikospoliisi kertoi epäilevänsä, että Temppeliaukion kirkkoa kohtaan olisi valmisteltu terroristista tekoa.

Kirkkoherra Auvo Naukkarinen kertoo, että kirkon pääsuntio on ohjeistanut alaisiaan tarkemmista toimintatavoista.

"Henkilökunnalle on kerrottu koko kuva, ja se on huomattavasti helpottanut sitä, että he tuntevat koko tilanteen", Naukkarinen sanoo.

Betoniesteet ovat Naukkarisen mukaan paikoillaan kirkon edessä toistaiseksi. Tarkkaa päivämäärää niiden poistolle ei ole sovittu.

"Kirkko on ihan normaalisti auki, ja seurakunta toimii oman ohjelmansa mukaisesti. Otamme vastaan kirkkoon vierailemaan tulleet ihan normaalisti kuten ennenkin."

Naukkarinen kertoo olleensa tiiviissä yhteydessä poliisiin. Hän on keskustellut poliisin kanssa eilen ja toissa päivänä sekä aikoo jatkaa keskustelua vielä tänään.

Temppeliaukion kirkko on Helsingin kirkoista suosituin turistikohde. Naukkarisen mukaan kirkossa vierailee vuosittain 700 000 turistia. Kesän suosituimpina päivinä kävijämäärä saattaa hipoa 10 000:ta.

"Tätä turistivirtaa täytyy tietenkin jollain tavalla ohjata, ja olemme miettineet, että sitä voisi pikkuisen pienentääkin", Naukkarinen kommentoi turistien määrää.