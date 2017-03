Terminen kevät on alkanut eteläisimmässä Suomessa

Terminen kevät on alkanut Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla, kertoo Ilmatieteen laitos. Terminen kevät tarkoittaa, että vuorokauden keskilämpötila on plussan puolella.

Päivystävän meteorologin Kaisa Solinin mukaan keskilämpötila nousi plussan puolelle Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa jo viime viikon puolivälissä. Ahvenanmaalla terminen kevät alkoi jo helmikuun puolivälissä. Termisen kevään alkamishetki määritellään kuitenkin yleensä jälkikäteen.

Muualla Suomessa ei päästä vielä kevätlukemiin.

"Voi olla että odotetaan vielä viikon verran kevättä. Ei ainakaan näinä päivinä", Solin sanoo.

Viime vuonna terminen kevät alkoi Ahvenanmaalla ja etelärannikolla jo tammikuun lopussa ja Varsinais-Suomessa maaliskuun alussa, osoittavat Ilmatieteen laitoksen tilastot. 25.–27. maaliskuuta kevät kuitenkin saapui kerralla koko Suomeen Lappia lukuun ottamatta, jossa terminen kevät alkoi vasta huhtikuun lopussa.

Termisen kevään aikana vuorokauden keskilämpötila on nollan ja 10 asteen välillä. Ilmatieteen laitoksen mukaan terminen kevät on vuodenajoista lyhin, ja se kestää vain kuudesta yhdeksään viikkoa.

Etelä-Suomessa on tänään 4–5 astetta, idässä lämpötila jää muutamaan plusasteeseen, Ilmatieteen laitos kertoo. Pohjoisessa on kahdesta neljään pakkasastetta. Etelä- ja Kaakkois-Suomessa voi olla kuurosateita ja Koillismaalla ja Kainuussa pilvistä. Muualla maassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan pääosin selkeää.

Ensi yönä on pakkasta koko Suomessa ja mittari voi laskea maan keskiosissa miinus 20:een, etelässä miinus 12:een.

Maanantaina sataa jonkin verran lunta tai vettä Keski-Suomessa. Päivä on sunnuntaita pilvisempi varsinkin idässä, mutta lämpötilat pysyvät suurin piirtein samoissa lukemissa.

Sää jatkuu monin paikoin pilvisenä. Tiistaina ja keskiviikkona on luvassa sadekuuroja, joita tullee myös loppuviikosta.

Tänään ja maanantaina ajokeli on normaali, eikä varoituksia ole annettu. Ilmatieteen laitos kuitenkin muistuttaa, että lämpötila sahaa plussan molemmin puolin, ja lumi- ja räntäsateet voivat heikentää ajokeliä.