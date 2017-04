Viime päivien näyttävistä terrori-iskuista huolimatta terrorismi on viime vuosikymmenien aikana vähentynyt Euroopassa. Pahimpina terrorismivuosina 1970-luvun lopulla iskuja tehtiin enemmän ja niissä kuoli moninkertainen määrä ihmisiä viimevuotisiin iskuihin verrattuna.

Terrorismin luonne oli tuolloin erilainen, kertoo vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle.

"Silloin terroritekoja tekivät eniten separatistiset ja nationalistiset ryhmät, kuten IRA, Eta ja Punainen armeijakunta. Terroristiryhmät olivat myös lähinnä paikallisia, eivätkä ne yleensä ylittäneet valtioiden rajoja."

Näiden lisäksi tuohon aikaan tehtiin valtiolähtöistä terroria, jonka takana olivat muun muassa Libya, Syyria ja Iran. Merkittävin valtiolähtöinen terroriteko tapahtui vuonna 1988, kun Libya räjäytti Lontoosta New Yorkiin matkalla olleen lentokoneen Lockerbien kylän yllä Skotlannissa. Iskussa kuoli 270 ihmistä.

2000-luvulle mennessä terrorin luonne muuttui. Punaisen armeijakunnan toiminta alkoi hiipua jo 1980-luvulla, ja se lakkautti itsensä vuonna 1998. Pohjois-Irlannissa ja Baskimaassa saavutettiin poliittiset ratkaisut, joiden seurauksena IRA ja Eta laskivat aseensa.

"Samalla tiedustelu ja turvajärjestelyt paranivat, mikä teki terroristiryhmien toiminnasta vaikeampaa."

Viime vuosien suurimpien ja näkyvimpien iskujen takana ovat olleet pääosin islamistiset terroristit, jotka ovat usein tehneet itsemurhaiskuja. Ruohomäen mukaan näiden iskujen tausta on Lähi-idän sodissa.

Ensimmäisen itsemurhaiskun teki Hizbollah Libanonin sisällissodan aikana vuonna 1983 Yhdysvaltojen merijalkaväen kasarmilla Beirutissa. Myös Iranin ja Irakin välisessä sodassa 1980-luvulla tehtiin niin sanottuja marttyyrioperaatioita.

Siviilikohteisiin itsemurhaiskuja alkoi tehdä Osama bin Ladenin johtama al-Qaida-terroristijärjestö.

"Eurooppaan itsemurhaiskut levisivät 2000-luvun puolella. Ohje ajoneuvojen käytöstä niittokoneina siviilejä vastaan tuli al-Qaidan Jemenin-osastolta vuonna 2010."

Viime vuosina terrori-iskuja ovat tehneet usein yksittäiset radikalisoituneet ihmiset. Ruohomäen mukaan on vaikea arvioida, miten paljon osuutta näihin iskuihin on esimerkiksi verkossa terroriin yllyttävällä äärijärjestö Isisillä. Yksinäiset sudet eivät yleensä saa kovinkaan paljon tuhoa aikaiseksi, mutta sitäkin enemmän huomiota, mikä on iskujen tarkoituskin.

"Nämä iskut ovat joka tapauksessa yleistyneet, kun sosiaalisen median käyttö on yleistynyt. Iskujen ohjeistaminen ja inspiroiminen on helpottunut. Isis ottaa iskuista kreditit, vaikkei olisikaan niihin suoraan osallinen."

Ruohomäen mukaan näitä iskuja on vaikea ehkäistä, sillä yksittäisten tekijöiden aikeista on vaikea saada tietoa. Myös poliittisia ratkaisuja on hankala saavuttaa, sillä islamistisilla terroristeilla ei ole samanlaisia konkreettisia vaatimuksia ja päämääriä kuin esimerkiksi takavuosien separatisteilla.

Ruohomäki ennustaa iskujen jatkuvan vielä pitkään.

"Isis on tuottamassa uutta terroristisukupolvea, joka jatkaa iskuja ainakin seuraavat parikymmentä vuotta."