Testit paljastavat: Helposti syttyvää päällystettä monissa muissakin Britannian tornitaloissa

Tornitalojen päällysteiden testaus paljastaa, että joissakin tornitalossa ympäri Britanniaa on käytetty helposti syttyviä materiaaleja, kertoo Britannian pääministeri Theresa May muun muassa Sky Newsin ja BBC:n mukaan.

May ei tarkentanut, montako tällaista taloa on paljastunut. May kertoi, että hallitus tekee testejä 100 tornitalossa päivittäin.

Testaukseen lähdettiin sen jälkeen, kun Grenfell Tower -tornitalon palossa kuoli noin 80 ihmistä.