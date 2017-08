Tiehankkeet ja leikkaukset värittävät budjettiriihtä – Orpon "omavaltaiselle" tyylille moitteet

Hallituspuolueet aloittavat keskiviikkona kaksipäiväisen budjettiriihen, jossa päätetään ensi vuoden talousarvioesityksen linjoista.

Esitystä on pohjustanut Petteri Orpon (kok.) johtama valtiovarainministeriö omalla ehdotuksellaan. Valtaosa ministeriön ehdotuksista hyväksytään sellaisenaan, mutta muutamat budjettikohdat herättävät vastustusta maakunnissa.

Päähallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni arvostelee valtiovarainministeriön (VM) "omavaltaista" tyyliä päättää budjettiasioista, varsinkin tiehankkeista.

Kulmunin mukaan maakuntien tiehankkeet ovat edelleen keskustan agendalla, eikä niitä ole poistettu. Hän kertoo, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ajaa yhä muun muassa kolmea hylättyä tiehanketta. Ne ovat valtatie 4:n parannus Kirri–Tikkakoski (139 miljoonaa), Kokkolan meriväylä (45) ja Hailuodon maantieyhteys (76).

Yksittäiset määrärahakiistat koettelevat päähallituspuolue keskustan ja kokoomuksen välejä. Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) sanoo, ettei kyse ole mistään vakavasta asiasta, "eikä kukaan menetä keskustelun vuoksi yöunia".

Esimerkiksi uusien tiehankkeiden nosto keskusteluun kertoo päähallituspuolueen "laskevasta kannatuksesta", hän sanoo.

"Nyt yritetään keksiä temppuja, joilla sitä voidaan nostaa", hän kertoo.

Alueellisen kuljetustuen poistaminen budjetista on hermostuttanut niin yrittäjät kuin monet maakuntien kansanedustajat.

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä (kesk.) sanoo, että alueellinen kuljetustuki on nähty poliittisesti tärkeänä tukena, vaikka kyse on pienestä summasta. Tukea on myönnetty pienille ja keskisuurille yrityksille yhteensä 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Myös Kopra puolustaa alueellista kuljetustukea.

"Mekin keskustelemme asiasta valtiovarainministeriön kanssa."

Riihen suurin päätös koskee palkansaajien verotusta. Sinisen eduskuntaryhmän vetäjä Simon Elo sanoo, että ryhmä on valmis kokoomuksen tavoin keventämään pienten ja keskitulosten verotusta. Se on mahdollista, koska valtiolle kertyy nyt ennakoitua enemmän tuloja, Elo sanoo.

Ryhmä on keskustan tavoin valmis jatkamaan solidaarisuusveron perimistä myös ensi vuonna. Mikäli taas alkoholiveron korotus menee läpi eduskunnassa, ravintolassa myytävän alkoholin veroa voitaisiin vastaavasti keventää, hän lisää.

Maa- ja metsätalousministeriön budjetti pysyy tasapainossa, mutta budjettimomentin sisälle ehdotetaan useita leikkauksia.

Luonnonhaittakorvaukseen varataan 518,7 miljoonaa euroa. VM on leikannut tukea 33 miljoonaa euroa. MTK on vastustanut ehdotusta.

Tosin leikkaus voidaan perua, koska MMM:llä on edelleen 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä edellisistä kriisipaketeista säästyviä rahoja.

Budjettiriihi linjaa myös liikenteen päästövähennyskeinoja. Niitä on pohdittu parlamentaarisessa työryhmässä. Toimenpiteiden rahoittamiseen varataan 100 miljoonaa euroa.

Eniten rahaa varataan julkisen liikenteen ja yksityisautoilun päästöjä rajoittaviin toimiin. Rahaa on luvassa vuositasolla 17–20 miljoonaa euroa. Loput määrärahasta käytetään muihin päästöhankkeisiin.