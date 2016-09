Tiilikainen helpottui kriisitukipäätöksestä: Maatilojen kiinteistöverohuojennus vireillä

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on tyytyväinen, että hallitus on tunnustanut viljelijöiden hädän. Hallitus on valmis tukemaan maataloutta sekä seuraavassa lisäbudjetissa että ensi vuoden talousarviossa. Budjettiriihen yhteydessä linjattiin maatalouden tukipaketin päälinjoista.

”Kiitän hallituskumppaneita siitä, että viljelijöitä ymmärrettiin. Koko urakan jälkeen päätös tuntuu työvoitolta”, hän kommentoi asiaa MT:lle torstaina.

Tiilikainen pitää tärkeänä, että kriisipaketissa puututaan maatilojen ahdinkoon muutenkin kuin lisärahoituksella.

”Pystyimme kokoamaan laajasti useita toimenpiteitä, joilla helpotetaan tilojen maksuvalmiutta”, hän kommentoi.

Tämän vuoden kolmannesta lisäbudjetista maataloudelle ohjataan 29 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden budjetin 21 miljoona euron määrärahalisäyksestä 10 miljoonaa euroa varataan maatilojen erityistuelle.

Tiilikaisen mukaan edelleen pohditaan, miten suuria investointeja tehneille maatiloille tarjolla oleva erityistuki jaetaan. Tiilikaisen mukaan tukea koskevat neuvottelut aloitetaan välittömästi komission kanssa.

Tuen lopullinen muoto ratkeaa EU-komission kanssa käytävissä neuvotteluissa syksyllä.

”Yksi vaihtoehto on, että maatilat saavat ensi vuonna kiinteistöverohuojennuksen”, kertoo Tiilikainen.

