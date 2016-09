Tiilikaiselle ruokaan keskittyvä erityisavustaja

Elintarvike-ekonomiaa Helsingin yliopistossa opiskeleva Risto Lahti on nimitetty maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) uudeksi erityisavustajaksi. Hänen vastuualueenaan on ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät asiat.

25-vuotias Lahti aloittaa tehtävässään maa- ja metsätalousministeriössä ensi viikolla.

Lahti on kotoisin Ilmajoelta. Hän on toiminut Ilmajoen kunnanvaltuutettuna vuodesta 2009 alkaen ja on nykyisin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Hänen aiempia luottamustoimiaan ovat olleet Suomen Lukiolaisten liiton ja Varusmiesliiton varapuheenjohtajuudet.

Lisäksi hän on työskennellyt elintarviketeollisuuden, kaupan ja alkutuotannon eri tehtävissä.

Tiilikaisen muut erityisavustajat jatkavat tehtävissään. Erityisavustajia ovat maa- ja metsätalousministeriössä Jukka-Pekka Kataja, ympäristöministeriössä Jyrki Peisa ja Tea Usvasuo.

Katajan vastuulla ovat uusiutuvat luonnonvarat, Peisan vastuulla ympäristö- ja luontoasiat ja Usvasuon vastuulla asuminen ja rakentaminen.