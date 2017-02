Timo Soini hehkuttaa perussuomalaisten menestystä: "Valhegallupit eivät meitä huononna"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini hehkuttaa MT:n vierailijakolumnissa puolueensa menestystä.

"Perussuomalaiset on Suomen suurin poliittinen menestystarina. Olen siitä ylpeä päivittäin. Silloinkin kun gallup näyttää alle yhdeksää. Joskus erityisesti silloin. Valhegallupit eivät meitä huononna", Soini kirjoittaa.

Soini ei kerro aikooko pyrkiä jatkokaudelle puolueen johdossa. Sen sijaan hän aikoo olla ehdokkaana kevään kuntavaaleissa.

"Puhutaan ja kirjoitetaan heistä. Väsymättömistä kentän kiertäjistä, oman kuntansa puurtajista. Arjesta se alkaa. He ovat ehdolla, koska heitä kiinnostaa oman lähiympäristönsä asiat. He haluavat vaikuttaa. Samoista syistä olen itse ehdolla. Ja koska Perussuomalainen tarina on hyvä. Sitä kannattaa kertoa", Soini jatkaa.

Lue Timo Soinin kolumni: