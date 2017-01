Timo Soini: Lisäleikkauksille ei ole tarvetta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi lauantaisessa piirijohtajien kokouksessa, että lisäleikkauksia ei tarvita.

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ovat väitelleet siitä, pitäisikö lisäleikkauksia tehdä.

"Löysä leikkauspuhe ja sillä pelottelu on pelin politiikkaa. Jos vaatii lisää leikkauksia, on kerrottava mistä ja keneltä leikataan. Oppositio möykkää lisäleikkauksista yksilöimättä kohteita. Nämä ovat saman kolikon kaksi eri puolta", Soini sanoi.

Ministeri Orvon mukaan tarve olisi jopa 2 miljardin euron lisäleikkauksille.

"Hallituksen on luotettava omaan politiikkaansa ja omaan ohjelmaansa. Suomen suunta on käännetty. Kaavamaisella kamreeripolitiikalla ei menestytä. Tosiasia on, että talous kasvaa ja työttömyys vähenee", Soini viestitti.

Soini sanoi puheessaan, että Suomen julkinen talous oli ajettu tärviölle ja se korjataan hitaasti, mutta varmasti.

"Kotimainen kulutuskysyntä ja investoinnit ovat avainasemassa."