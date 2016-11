Timo Soini puolustaa tyttöjen koulutusta: "Ei ole kauan siitä, kun Suomessakin perheen vanhin poika sai maatilan"

Ulkoministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kertoo MT:n kolumnissaan matkastaan Afganistaniin. Hänen mielestään maan tilanne on jo joltain osin parantunut. Erityisesti tyttöjä täynnä olevan koulun näkeminen herätti todellista toivoa.

"En ole feministi. Mutta olen sitä mieltä, että maa, joka jättää kouluttamatta naiset ja tytöt, hukkaa puolet potentiaalistaan ja tekee suuren virheen. Ja kun näissä maissa vierailen, niin sen kyllä valtiojohdolle kerron. Tälläkin kertaa. Luulenpa, että minun suustani se kuulostaa aika uskottavalta. He jäävät miettimään", Soini kirjoittaa.

"Ei ole nimittäin niin kauan siitä, kun Suomessakin perheen vanhin poika sai maatilan tai firman, muut pojat laitettiin kouluun ja tytöt naimisiin. Eikä läheskään aina omasta halustaan."

Soini kuvailee nyky-Suomea monilla mittareilla maailman menestyneimmäksi.

"Suomi on miehille ja naisille hyvä paikka olla ja asua. Tehdä töitä, tehdä lapsia, mitä vain."

Soinin mielestä myös Afganistanissa arvostetaan Suomea. Hänestä Suomen kansainväliseen kuvaan kuuluu aktiivisuus kriisinhallinnassa ja rauhanvälityksessä.

"Ilman kansainvälistä apua Afganistan romahtaisi. Siksi myös Suomi jatkaa sitoumuksiaan siellä. Yhdessä sisään, yhdessä ulos. Suomella on pieni, mutta hyvin arvotettu rooli maan vakauttajana. Tämän huomasin. Ja kun arvostetaan, niin myös kuunnellaan. Ja sillä tavalla vaikutetaan."

Suomi turvaa työllä myös omaa vaukauttaan, Soini muistuttaa.

"Samaan tapaan kuin Suomen leipä on pieninä palasina maailmalla, niin tämän nykymaailmanmenon kääntöpuoli on se, että kansalliset uhat eivät ala eivätkä lopu enää ulkorajoillamme. Vie vakautta niin et tuo epävakautta. Ylläpitämällä turvallisuustilannetta kaukana kotoa patoamme pakolaisvirtoja ja ehkäisemme terrorismin leviämistä."

