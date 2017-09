Timo Soini: Tarvitsemme lisää naispoliiseja

Ulkoministeri Timo Soini kertoo MT:n kolumnissaan kokemuksiaan YK-viikon kokemuksistaan. Hänen mielestään YK:n toimintaa on tehostettava ja tulosvalvontaa parannettava.

"On tärkeää saada YK toimimaan paremmin. USA:n on oltava siinä työssä mukana. Ja siinä mielessä viesti oli tältä viikolta hyvä."

Tasa-arvo on rauhan työssä otettava Soinin mukaan huomioon entistä paremmin.

"Lupasin YK:n rauhanturvaamisesta vastaavalle apulaispääsihteerille, että Suomi voi tarjota kokeneita naispoliiseja rauhanoperaatioihin. Meillä on niitä. Maailmallakin jo", Soini kirjoittaa.

"Suomesta löytyy miehiä ja naisia. Erityisesti naisia tarvitsemme kuitenkin lisää. Jos naiset eivät ole mukana, rauha ei ole kestävä. Kansa, joka hukkaa puolet potentiaalistaan, on tyhmä kansa."

Toinen tärkeä kohderyhmä ovat Soinin mukaan nuoret.

"Rauhan rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää nuorten tahtoa pyrkiä kohti parempaa tulevaisuutta. On meidän päättäjien tehtävä näyttää heille, että se on mahdollista ja että sitä kannattaa tavoitella."

Timo Soinin koko kolumni MT:n verkossa