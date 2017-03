Timo Soini tylyttää vihreitä: "Hyvin hyysättyjen vallanhalun ilmentymä, syövät tuolista jalatkin"

Perussuomalaisten kesäkuussa väistyvä puheenjohtaja Timo Soini ottaa MT:n kolumnissaan kantaa kuntavaaleihin. Hän kertoo, että vaalityötä tulee vielä ikävä.

"Sen muistaa taas kuinka kivaa se on. Ja sitä tulee ikävä. Nyt vedetään räkä poskella loppuun asti", Soini lupaa.

"Minulla ole aikomustakaan luovuttaa. Äänen voi jo nyt käydä antamassa. Vaalipäivänä ne vasta lasketaan. Siihen asti taistellaan, vaikka gallupit yrittävät haudata meidät elävältä."

Soinin mielestä perussuomalaiset on Suomen paras puolue.

"Perussuomalaiset on hyvä veli ja hyvä sisar -järjestelmistä vapaa. Me emme ole valtuustossa sen takia, että hyväksymme sen, minkä kaupungin hallitus on edellisellä viikolla hyväk­synyt. Me emme hyväksy vääryyttä, emme peittelyä, emme lainvastaisia menettelyitä. Siksi meissä on myös ärhäkkyyttä valtuustoissa."

Perussuomalaisten listoilta on lähtenyt puolueista eniten ehdokkaita muihin puolueisiin. Soinin mielestä listat ovat silti vakuuttavia.

"Riitelemällä on saatu riitoja, yhteistyöllä on saatu kovat listat ja hyvät ehdokkaat. Loikkarit ja oman edun tavoittelijat ovat saaneet mennä. Työn sankarit ovat jääneet", Soini arvioi.

"Vihreistä ja vasemmisto­liitosta ei kyllä voi sanoa samaa. Huuto ja propaganda on eduskunnassakin kovaa, mutta talouden järjestä ei ole jälkeäkään. Samaa se on kunnissa. Vihreät ei ole minkään sortin vaihtoehto. Se on hyvin hyysättyjen ihmisten vallanhalun ilmentymä. Missä heillä on vähänkin vaikutusvaltaa, he syövät tuolista jalatkin. Suurten kaupunkien vitsaus."

Soini kertoo, että monet politiikkaa seuraavat ovat huolissaan äänestysinnosta. Hänen mukaansa epätietoisten äänestäjien joukko on jo pitkään ollut korkea.

"Annan hyvän vinkin. Äänestä perussuomalaista. Jos et mitenkään jostain syystä pysty, niin äänestä sitten parasta, jonka löydät. Jos ei sitäkään löydy, niin valitse vähiten huono. Se oma kunta on kaikkien yhteinen. Me päättäjät tarvitsemme teidän äänenne, jotta tiedämme mihin suuntaan sitä on vietävä."

