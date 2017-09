Touko Aalto: Afganistanilaisia ei tulisi nyt käännyttää takaisin

"Afganistan on kenties maailman kaikkein vaarallisin maa – mun mielestä sinne ei saa tehdä pakkopalautuksia", sanoo vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto toimittaja Rauli Virtasen haastattelussa torstaina Espoossa.

Aalto toistaa aiemmin kantansa, että ensin pitää saattaa oikeusapujärjestelmä kuntoon. Näin vältetään virheet turvapaikanhaussa, kun hakijat saavat heti juristin avun hakemuksen tekoon.

"Kun ihminen ei saa tarvitsemaansa asiantuntija-apua, syntyy herkästi virheitä, jotka menevät läpi meidän oikeusjärjestelmän."

YK:n kidutuksen vastainen komitea on laittanut tällaisten virheiden vuoksi täytäntöönpanokiellon pakkopalautuksista, joista osa on jopa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Tapauksia on 12.

Touko Aalto muistuttaa, ettei se kerro oikeusvarmasta toiminnasta vaan virheet ovat omiaan syömään kaikkien kansalaisten luottamusta oikeusvaltioon.

Hän haluaisi myös Maahanmuuttoviraston toiminnasta riippumattoman laillisuusarvioinnin.

Esimerkiksi Kyyjärvellä ollaan Aallon mukaan palauttamassa turvapaikanhakijaa, joka on saamassa työluvan. Toisessa tapauksessa afgaaniperheelle on syntynyt turvapaikkaprosessin aikana lapsi, joka on kahdeksan kuukauden ikäinen ja jota ollaan myös palauttamassa.

"Tämä ei ole minun oikeustajun mukaista, eikä myöskään ymmärtääkseni pääministerin oikeustajun mukaista."

Haastattelu on julkaistu ensin Facebookissa julkisena Rauli Virtasen seinällä.