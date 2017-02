Trump käytti lauantaina paikallista aikaa Floridassa pitämässään puheessa Ruotsia huolestuttavana esimerkkinä – mutta mistä, ei ole täysin selvää. Vihjailu liittyi kuitenkin ilmeisesti maahanmuuttajiin.

"Katsokaa, mitä tapahtui Saksassa. Katsokaa, mitä tapahtui eilen illalla Ruotsissa. Ruotsissa! Kuka olisi uskonut", presidentti sanoi.

Ruotsin suojelupoliisi Säpokaan ei osaa sanomalehti Aftonbladetin mukaan antaa selitystä sille, mistä on kyse.

"Mikään uhka-arviossa ei ole muuttunut sitten perjantai-illan", kertoo Karl Melin Säpon viestinnästä Aftonbladetille.

Ruotsin ulkoministeriö ja Yhdysvaltain Ruotsin-lähetystö eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle.

Mitä illalla sitten tapahtui?

"He ovat ottaneet sisään paljon ihmisiä. Heillä on ongelmia, joita he eivät ikinä pitäneet mahdollisena", Trump jatkoi nostaen hetken päästä esille myös Nizzan ja Pariisin tapahtumat.

Trumpin mukaan jotain Ruotsissa oli edellisenä iltana tapahtunut, mutta ruotsalaisilla on ollut vaikeuksia selvittää, mistä tapahtumista presidentti puhui.

Sosiaalisessa mediassa asiaa on arvailtu kiivaasti. Keskustelua asiasta on käyty ainakin Twitterissä hashtagilla #LastNightInSweden.

"Ei. Mitään ei ole tapahtunut Ruotsissa. Ei ollut terrori-iskua. Ollenkaan. Uutiset käsittelevät vain Melfestiä", tviittaa koulukirjastonhoitaja Emma ja viittaa Melodifestivalen -laulukilpailuun.

Trump on aiemmin väittänyt, että mediat piilottelevat terrori-iskuja. Valkoinen talo julkaisi viime viikolla jopa listan iskuista, joista media on sen mukaan raportoinut "liian vähän". Listalla olivat muun muassa laajasti mediassa esillä olleet Pariisin ja Nizzan iskut.