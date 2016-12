Trump suututti viljelijäkannattajansa

USA:n presidentinvaalit voittanut Donald Trump on parhaillaan maatalouskiistan keskellä. Kyse on tulevasta maatalousministeristä, USA:n politiikkaa seuraava verkkojulkaisu Politico kertoo.

Viime viikonloppuna Politico uutisoi, että ministerikisan kärjessä on Pohjois-Dakotan senaattori Heidi Heitkamp. Hän on demokraatti eli vaalit hävinneen puolueen edustaja.

Uutinen sai Trumpin maatalousneuvonantajien puhelimet soimaan. Trumpia ja yleensä aina republikaaneja äänestäneet mahtiviljelijät pitävät petoksena, jos maatalousministeriksi valitaan demokraatti.

"Heitkamp ei ollut mukana kampanjassa, hän ei avustanut sitä. Miksi siis antaa ministerinpaikka hänelle?", Trumpin vaalikampanjan maatalouskomitean koonnut Gary Baise ihmettelee.

Kyse on valinnan periaatteista enemmän kuin maatalouspolitiikasta. Heitkamp on puolueensa oikealla laidalla, hyvin lähellä republikaaneja. Maaseutua koskevissa äänestyksissä hän on usein ollut samalla puolella kuin republikaanit.

Toisaalta osa republikaaneista kannattaa Heitkampin valintaa siksi, että hänen senaattorin paikkansa vapautuisi sen jälkeen. Täytevaalin varmana voittajan pidetään republikaania.