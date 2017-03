Trumpin lähipiiri erimielinen Pariisin ilmastosopimuksesta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin lähipiiri on erimielinen siitä, pitäisikö Yhdysvaltain erota Pariisin ilmastosopimuksesta. Näkemyseroista kertoi New York Times.

Presidentin päästrategi Steve Bannon yrittää saada presidenttiä päättämään ilmastosopimuksesta eroamisesta. Se myös toteuttaisi ilmastoskeptikko Trumpin vaalikampanjansa aikana esittämät lupaukset sopimuksen mitätöinnistä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson sitä vastoin kannattaa ilmastosopimuksessa pysymistä. Tillersonin kanssa samaa mieltä on vaikutusvaltaiseen asemaan noussut presidentin tytär Ivanka Trump.

Presidentti Trump on vaatinut ympäristönormien purkamista. Hänen on myös uutisoitu aikovan vähentää maansa ympäristönsuojeluviraston EPA:n henkilökuntaa 20 prosenttia. Trump nimitti jo EPA:n uudeksi johtajaksi Scott Pruittin, joka on aiemmin vaatinut viraston valtuuksien rajua karsimista. Pruittilla on ollut vahvat yhteydet öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Trump aikoo allekirjoittaa ensi viikolla presidentin asetuksen, joka lieventäisi hiilivoimaloiden hiilidioksidipäästöille asetettuja rajoituksia. Voimalapäästöjen rajoitukset ovat avainasemassa, jos Yhdysvallat pyrkii pitämään Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Presidentti Trump ei pysty yksipuolisella päätöksellä vetämään Yhdysvaltoja heti pois ilmastosopimuksesta, koska Yhdysvallat on jo ratifioinut sopimuksen. Trump voi kuitenkin käynnistää prosessin maan eroamiseksi sopimuksesta.

Yhdysvallat on maailman suurin talous. Maan hiilidioksidipäästöt ovat Kiinan jälkeen planeetan toiseksi suurimmat.

YK:n ilmastokokous hyväksyi viime marraskuussa Marrakechissa suunnitelman Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Ilmastokokouksen osapuolet sopivat tapaavansa uudestaan tänä vuonna tarkastellakseen ilmastosopimuksen edellyttämien toimien etenemistä.