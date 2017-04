Tukholman keskustassa suuria alueita eristetty

Tukholman keskustassa suuria alueita on eristetty epäillyn terrori-iskun takia. Poliisi on määrännyt muun muassa Tukholman päärautatieaseman tyhjennettäväksi ihmisistä, kertoo ruotsalaisen rautatieyhtiö Jernhusenin mediapalvelu.

Suomen ulkoministeriön mukaan useita suomalaisia on poliisin eristämällä alueella. Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että kaikkiin suomalaisiin ei ole saatu yhteyttä.

Ruotsin viranomaiset ovat kertoneet, että puhelinliikenne on ruuhkautunut.

Ruotsin poliisi on vahvistanut, että ainakin kolme ihmistä on kuollut, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Drottninggatanilla Tukholman keskustassa. Ruotsin radion toimittaja kertoi aiemmin nähneensä ainakin viisi kuollutta.

Tukholmalaissairaalat ovat siirtyneet katastrofivalmiuteen, kertoo Tukholman läänin edustaja. Hänellä ei ole tarkkoja tietoja haavoittuneiden kokonaismäärästä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Ruotsin poliisi epäilee, että kyseessä olisi terrori-isku. Ruotsin poliisi on ottanut kiinni miehen, jonka epäillään liittyvän Drottninggatanin iskuun. Asiasta kertoi pääministeri Stefan Löfven Expressen-lehden mukaan.

Poliisi on kehottanut ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa. Lisäksi esimerkiksi Ruotsin eduskuntatalo on suljettu. Metro on suljettu Tukholmassa ja junaliikenne on pysäytetty. Tapahtumat vaikuttavat myös bussiliikenteeseen. Toistaiseksi ei ole tietoa, milloin liikenne jatkuu.

Kungsgatanilla on nähty poliiseja mellakkavarusteissa ja Dagens Nyheterin mukaan poliisin pommiryhmä on ollut Atlasgatanilla.

SVT:n mukaan poliisi sai Tukholman oletetusta iskusta hälytyksen 14.53 paikallista aikaa eli 15.53 Suomen aikaa. Kuorma-auto ajoi väkijoukkoon ja sen jälkeen sisään tavaratalo Åhlensiin. TT:n toimittajan mukaan useita ihmisiä on viety paikalta ambulansseilla. Useita siviiliasuisia lääkäreitä on tullut paikalle hoitamaan loukkaantuneita.

Silminnäkijät ovat kertoneet TT:lle, että iskun aikana paikalla olleet käyttäytyivät hysteerisesti, huusivat ja itkivät. Samassa yhteydessä nähtiin miehen juoksevan aseen kanssa, kertoi Aftonbladetin toimittaja paikalta. Vahvistamattomien Dagens Nyheterin tietojen mukaan lisäksi laukauksia olisi vaihdettu Fridhemsplanilla Tukholmassa.

Spendrups-panimo on kertonut, että iskussa käytetty kuorma-auto oli varastettu siltä.