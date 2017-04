Tuleva oikeusministeri Häkkänen haluaa parantaa lainvalmistelun tasoa – aikoo harkita tarkasti, kenestä tulee seuraava oikeuskansleri

Uusi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) haluaa parantaa lainvalmistelun tasoa Suomessa.

Juristitaustainen Häkkänen haluaa vahvistaa oikeusministeriön roolia lainvalmistelussa muiden ministeriöiden apuna.

Myös perustuslakiin liittyvää osaamista on Häkkäsen mukaan syytä vahvistaa lainvalmistelussa.

"Minulla on erityistä intohimoa tätä toimialaa kohtaan ja paljon harrastuneisuutta oikeuspolitiikkaan, eli asiat eivät varmasti jää junnaamaan", Häkkänen sanoi kokoomuksen tiedotustilaisuudessa.

Lainvalmistelun ongelmat eivät Häkkäsen mukaan johdu ensisijaisesti puutteista virkamieskunnan osaamisessa.

"Poliittisella puolella pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että linjaukset tulevat ajoissa ja että annetaan riittävästi aikaa kunnolliseen valmisteluun ja ennen kaikkea vaikutusarviointien tekemiseen", Häkkänen painotti.

Häkkänen ei vielä suostunut sanomaan, kuka on hänen suosikkinsa seuraavaksi oikeuskansleriksi.

"Käyn perusteellisesti asiakirjat lävitse, ja tarvittaessa järjestän vielä uudestaan haastattelut."

Häkkänen muistuttaa, että oikeuskansleri on yksi tärkeimmistä juristintehtävistä Suomessa.

"Aion tehdä huolella tämän harkinnan. Valittu henkilö saattaa olla siinä tehtävässä seuraavat 15 vuotta."

Häkkäsen edeltäjä Jari Lindström (ps.) halusi selvittää tutkimuksella, vastaavatko rikoksista annetut tuomiot kansan oikeustajua. Häkkänen sanoi suhtautuvansa myönteisesti Lindströmin aloittamaan selvitykseen, vaikka toteaakin, että tuomioiden oikeaa tasoa on vaikea selvittää katugallupilla.

"Se oikeudenmukainen suhde on aina kulloistenkin lainsäätäjien ratkaistavissa."

Häkkänen on aiemmin ottanut kantaa siihen, että väkivalta- ja seksuaalirikoksista on annettu vuosien saatossa varsin lieviä tuomioita. Lindströmin käynnistämän selvityksen yhteydessä on Häkkäsen mukaan syytä tarkastella erityisesti näistä rikoksista annettujen rangaistusten tasoa.

"Suhtaudun rikosoikeuspolitiikkaan hyvin suurella mielenkiinnolla. Se asia ei tule jäämään lepäämään."

Häkkänen aikoo aloittaa tehtävässään vakaalla ja harkitsevalla otteella.

"Ei kannata odottaa mitään hätäisiä tai pikaisia Twitter-viestejä oikeusministeriltä. Tämä tulee olemaan jotain ihan muuta."

Puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) mukaan oikeusministerin salkun saaminen oli kokoomukselle iso asia, sillä puolue haluaa vaalia suomalaista oikeusvaltiota.

"Eletään aikaa, jossa Euroopassa ja vähän Suomessakin on sellaisia piirteitä, että oikeusvaltion pyhiä periaatteita kyseenalaistetaan", Orpo sanoi.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa ei ole toistaiseksi ollut yhtään juristitaustaista ministeriä, mitä on pidetty yhtenä syynä lainvalmistelussa havaittuihin ongelmiin. Orpon mukaan Häkkäsen juristitausta oli vain yksi tekijä, joka puhui tämän puolesta. Orpo kiitteli laveasti Häkkäsen monipuolista osaamista politiikassa.

"Uskon, että hän tulee olemaan iso apu koko hallituksen työskentelylle", Orpo summasi.

"Jokainen hallitus tekee omat ratkaisunsa, mutta kokoomus arvostaa sitä, että oikeusministerinä on juristikoulutuksen saanut henkilö."

Häkkänen oli alkuviikosta matkalla Yhdysvalloissa tutustumassa maan oikeusjärjestelmään, kun Orpo soitti hänelle ja ehdotti palaamista jo torstaiksi Helsinkiin.

"Avustajat olivat vähän murheissaan, että mahtaako Antti saada lennot järjestymään. Sanoin heille, että kyllä hän tulee sieltä vaikka uimalla."

Häkkänen on tehnyt suoraviivaisen nousun valtakunnan politiikan huipulle. Häkkänen, 32, valittiin eduskuntaan vuonna 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Mäntyharjulta yli 6 200 äänellä.

Eduskunnassa Häkkänen on toiminut hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsenenä. Hän on myös kokoomuksen varapuheenjohtaja sekä Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsen.

Aiemmin Häkkänen on toiminut muun muassa kokoomusnuorten puheenjohtajana sekä silloisen pääministerin Jyrki Kataisen eduskunta-asioiden erityisavustajana. Häkkänen nousi isosti otsikoihin ensimmäisen kerran vuonna 2012, kun kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Saul Schubak esitti lapsilisien poistoa, koska hänestä heikomman aineksen lisääntymisen tukeminen on järjenvastaista. Häkkänen katsoi tuolloin, että Schubakin pitää erota, minkä tämä tekikin.

Häkkänen on avannut yksityiselämäänsä julkisuudessa hyvin rajoitetusti. Viime vuonna hän osallistui Linnan juhliin avopuolison kanssa.

Tuleva ministeri on toisen polven poliitikko. Isä, kunnallisneuvos Markku Häkkänen, on hänkin kokoomuslainen sekä juristi.

Reserviupseeri Häkkänen kertoo verkkosivuillaan harrastavansa kalastusta Mäntyharjun vesillä, urheilua sekä torikahvilassa palaveeraamista.