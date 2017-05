Tulosennusteet: Macron otti maanvyörymävoiton

Ranskassa puolueisiin sitoutumaton Emmanuel Macron on voittanut presidentinvaalien toisen kierroksen. Tulosennusteen mukaan Macron on saamassa noin 66 prosenttia äänistä. Äärioikeiston ehdokkaan Marine Le Penin ääniosuus on jäämässä noin 34 prosenttiin.

Ehdokkaiden ero tulosennusteissa on suurempi kuin mielipidekyselyissä ennen äänestystä.

Vaalien äänestysprosentiksi on alustavien arvioiden mukaan muotoutumassa noin 75.

Ranskassa alkaa valmistautuminen kesäkuun parlamenttivaaleihin heti uuden presidentin nimen varmistuttua. Macronin suurimpia haasteita ovat valtion velan leikkaaminen, työlakien uudistaminen ja työttömyyden suitsiminen.

Le Pen onnitteli nopeasti Macronia

Kansallisen rintaman presidenttiehdokas Marine Le Pen on soittanut Emmanuel Macronille ja onnitellut tätä vaalivoitosta.

Le Penin kampanjaväen mukaan puhelu oli lyhyt ja muodollinen. Le Pen soitti Macronille noin kymmenen minuuttia sen jälkeen kun vaalihuoneistot olivat sulkeutuneet.

Le Pen sanoi myöhemmin puheessaan, että Macronin valinta osoittaa ranskalaisten halunneen valita jatkuvuuden.

Emmanuel Macron - politiikan ulkopuolelta sen huipulle

Emmanuel Macronin taustassa on monta erikoista piirrettä presidenttiehdokkaalle. 39 vuoden ikäisenä hän olisi kaikkien aikojen nuorin henkilö maansa johdossa. Lisäksi Macron on poliittisesti kokematon – investointipankkiiri, joka ei ole koskaan aiemmin ollut ehdolla vaaleissa.

Presidentti Francois Hollande nosti Macronin talousministeriksi 2014 ja tuskin arvasi, että tästä voikin lopulta tulla hänen seuraajansa. Elokuussa 2016 Macron erosi hallituksesta ja keskittyi kampanjoimaan oman En Marche (Liikkeellä) -liikkeensä johdossa.

Macronin yksityiselämä on saanut paljon huomiota myös Ranskan rajojen ulkopuolella. Vaimo Brigitte on miehensä entinen opettaja ja 24 vuotta Emmanuelia vanhempi. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2007 pari vuotta sen jälkeen kun Brigitte oli eronnut miehestään, jonka kanssa hänellä on kolme lasta.

Macron on kertonut halunneensa tehdä kaikkensa, jotta saisi elää yhdessä rakastamansa naisen kanssa.

"Vähitellen hän voitti kaiken vastarintani", Brigitte Macron muistelee.